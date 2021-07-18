Надежды с отсрочкой на год

Летом дети в школу не ходят, но продолжают заниматься в спортивных секциях, кружках, творческих объединениях областного центра. В это время единые электронные проездные билеты школьников не действуют. Детворе (особенно из отдаленных планировочных районов и сел, входящих в городской округ) приходится тратить на автобусные поездки (нередко с пересадками) почти сотню рублей в день.

За три месяца транспортные расходы школьников съедают приличную сумму из семейных бюджетов.

Если мы хотим, чтобы у нас выросли чемпионы по спортивным дисциплинам, умники и умницы и просто талантливые дети, хорошо бы на время летних каникул установить им льготный 50-процентный проездной. Он будет действовать на муниципальных маршрутах пригородного сообщения.

Денег на эти цели много не потребуется – некоторые дети уедут в лагеря или с родителями на материк и какое-то время не будут ездить по городу. А количество школьников, которые воспользуются 50-процентной скидкой, можно будет посчитать с помощью валидаторов и компенсировать перевозчикам выпадающие расходы.

Хорошо бы продумать и схему транспортного движения, чтобы автобусы из населенных пунктов без пересадок доходили до спорткомплексов «Кристалл», «Арена-сити» и др. Это тоже бы исключило переплаты.

Кстати, предложение о льготном проезде учащихся летом в свое время рассматривали на заседании комитета по социальной политике областной думы, в мэрии и городской думе Южно-Сахалинска.

Как следовало из официальных ответов, механизм реализации указанной меры социальной поддержки детей, посещающих учреждения дополнительного образования, прорабатывается. Его (еще в 2018-м!) должна была учесть городская дума при формировании бюджета на 2019-й и на плановый период 2020 и 2021 годов. Правда, с оговоркой: при условии, если появятся дополнительные источники финансирования или высвободятся имеющиеся денежные средства. Однако, видимо, не случилось…

Между тем остается в силе указ президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования». Действует и принятый министерством образования России Порядок организации и осуществления дополнительного внешкольного образования. Этим документом предусматривается непрерывность образовательного процесса в течение всего календарного года, в том числе в каникулярное время. Там же сделан акцент на то, что помимо воспитания и развития творческой личности система дополнительного образования и полезного досуга в свободное от учебных занятий время решает ряд и других социальных проблем, включая профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Вкупе это очень серьезные аргументы, чтобы ими пренебрегать. Быть может, в следующем году ситуация изменится?

Татьяна РУКАВИШНИКОВА, председатель Сахалинского общественного объединения «Совесть».