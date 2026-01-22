Четверг, 22 января, 2026
«Надоевшая муха» помогла молодому композитору проявить талант

В Хабаровске ученик южно-сахалинской центральной детской музыкальной школы Никита Копылов стал лауреатом I степени VIII открытого регионального конкурса молодых композиторов имени Ю. Я. Владимирова. Творческое соревнование проводилось в честь 100-летнего юбилея этого основателя Дальневосточного отделения Союза композиторов СССР.

Юный гитарист из Южно-Сахалинска представил жюри своё произведение «Надоедливая муха» в номинации «Произведение академического жанра». Как отмечает его педагог, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ЦДМШ Евгения Сафиканова, Никита чувствует музыку и самостоятельно решает творческие задачи. Он создаёт уникальные композиции, такие как «Легенда о ветре», «Сейчас бы на море…» и «Полька». За два года занятий юноша проявил выдающиеся способности к сочинению музыки и импровизации.

Работает он и над сочинением «Храм Солнца». Кроме того, Никита готовится к уникальному событию – мировой премьере первой симфонии для гитарного оркестра, которая состоится 27 февраля. Она будет настоящим праздником для любителей классической музыки. Впервые столь масштабное произведение исполнят молодые музыканты гитарного оркестра «Грифон», в составе которого Никита выступает с момента основания.

В центральной детской музыкальной школе этот коллектив (художественный руководитель Игорь Бещетников) называют социокультурным феноменом. И объясняют это тем, что в строгий мир академических оркестровых инструментов буквально ворвались классические гитары и зазвучали чувственно, непредсказуемо, завораживающе.

Никите Копылову интересна такая форма коллективного музицирования, как, впрочем, и авторская творческая работа.

Было время, когда Николаю Римскому-Корсакову принесла известность оркестровая интермедия «Полёт шмеля» к пушкинской сказке. Не исключено, что «Надоедливая муха» поможет развитию композиторского дара Никиты Копылова.

Людмила Артёмова.

