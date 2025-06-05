Награда нефтяникам

В связи с 20-летием установления Советской власти на острове Сахалин и за успешную работу по развитию сахалинских нефтяных промыслов народный комиссар нефтяной промышленности тов. Байбаков наградил значком отличника 63-х работников.

Среди награждённых: механик промысла Эхаби тов. Некрасов, плотник промысла Катангли тов. Репин, буровой мастер тов. Печёнов, оператор тов. Кузнецов, главный инженер треста «Сахалиннефть» тов. Бабак. Похвальными листами награждено 17 человек.

Мастера скоростной проходки

В одной из лав шахты Арково в начале мая из-за горных нарушений был потерян пласт. Шахта резко снизила добычу угля. Тогда лучшие забойщики шахты тт. Шабашев, Бекешко и Григорьев решили пройти рассечку пласта ускоренными темпами. Они создали бригаду, в которую вошли также лучшие запальщики тт. Сергеев, Ращупко и Ловяга, и приступили к проходке.

По норме забойщики должны проходить в сутки 5 метров, а бригада тов. Шабашева проходила 12 – 15 метров и за неделю рассекла лаву в 87 метров. Задание было выполнено на 245 процентов.

23 мая бригада приступила к добыче угля. 24 и 25 мая шахта выполнила план. К концу месяца задолженность была ликвидирована.

Первые сосны на Сахалине

Два года назад в Александровском питомнике лесов местного значения были посеяны сосны. В этом году 3000 сосен-саженцев уже рассажены. Это первые такие деревья на Сахалине.

Наши герои

17-летняя Анна Зябрева только что закончила среднюю школу в Ленинграде, когда началась война. В сентябре 1941-го немцы начали бомбить город. Анна вместе с подругами пошла на курсы сандружинниц. Во время обстрелов и бомбёжек подбирала раненых, отвозила в госпиталь. В госпитале же ухаживала за пациентами. В феврале 1942-го её, ослабевшую от голода, вывезли по Дороге жизни на Кубань.

А через два месяца она уже служила скоромерщиком в 180-м зенитном полку на Северном Кавказе. Немало вражеских самолётов сбили зенитчики. Когда немцев погнали на запад, полк остался охранять бакинскую нефть. Здесь Анна и встретила Победу.

Награждена медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

После войны Анна Сергеевна волею судеб попала на Сахалин, в Макаров. Работала старшим бухгалтером в райздравотделе, затем более 20 лет – бухгалтером Макаровской центральной районной больницы.

Трудовая доблесть