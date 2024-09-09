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Наградили за любовь. «Советский Сахалин» украсил городскую Доску почёта

Вице-мэр Дмитрий Хайбриев и главный редактор Татьяна Вышковская: чья улыбка шире?

Накануне Дня города в Южно-Сахалинске горожанам и предприятиям вручили премии мэра и свидетельства о занесении на Доску почёта. 6 сентября Сергей Надсадин провёл церемонию награждения, ставшую, по его словам, выражением общественного признания. 

– Южносахалинцы – самобытные, цельные, гармоничные люди, немногословные, но очень богатые внутренне. Они любят свой город, это чувствуется в их успехах, – сказал глава областной столицы, открывая мероприятие.

Премию мэра в этом году получили пятнадцать человек: работники образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и торговли, ЖКХ, представители правоохранительных органов, учащиеся общеобразовательных, спортивных и музыкальных школ, спортсмены, предприниматели, журналисты.

Премии главы Южно-Сахалинска получили врач-колопроктолог городской больницы имени Фёдора Анкудинова Евгений Чупахин, главный зоотехник АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Людмила Лебедева, дворник первого разряда ЖЭУ № 10 Валентина Сергина, полицейский офицер Игорь Стародубцев, учитель начальных классов школы № 3 Оюна Доржиева, старший тренер-преподаватель спортивной школы по волейболу Марина Захарова и другие.

Имена жителей Южно-Сахалинска и названия предприятий областной столицы в этом году занесли на Доску почёта. Вице-мэры Сергей Ковальчук, Елена Фёдорова, Дмитрий Хайбриев и Виталий Данилов вручили свидетельства о занесении паспортисту ЖЭУ-3 Тамаре Федько, заведующему нейрохирургическим отделением, врачу-нейрохирургу областной клинической больницы Андрею Антонову, заведующей амбулаторно-диагностическим отделением областного реабилитационного центра Наталье Потаповой, воспитателю детсада № 6 Татьяне Андреевой, директору школы искусств «Этнос» Анне Вороховой, руководителю движения «Сахалин. Шьём для наших» Веронике Мананковой, директору Чехов-центра Татьяне Корнеевой, главному редактору газеты «Советский Сахалин» Татьяне Вышковской и другим представителям лучших предприятий города.

– Татьяна Вышковская любит своё дело, любит газету, которую выпускает. Успехов и вам, и редакции. Когда ты рождаешься, а у тебя в люльке лежит «Советский Сахалин», что значит эта газета? Эта наша жизнь, наша история, – отметил Сергей Надсадин, родившийся в областной столице в 1962 году.

Владимир НИКОЛАЕВ.

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