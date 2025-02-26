Награду за сына получила его мама. Там нет времени на церемонии. Работать надо

Дима из Корсакова, с позывным «Бурят», оказался на СВО в октябре 2022-го. (А «Бурят» потому, что в Бурятии родился). До этого работал на стройке. Начальство и коллеги говорили про него – «золотые руки». Но, когда нужно было – взял в эти золотые руки автомат.

Вспоминал армейские навыки на полигоне, где обучались сахалинцы. Добровольцы и мобилизованные. Так и на Донбассе все вместе оказались. 39-я мотострелковая. Сахалинская. На общей фотографии они перед отправкой на фронт.

И очень хорошо, что их не раскидали по воинским частям. Служат бок о бок земляки. Хотя иногда в бригаду попадают и «материковские». Тот якут, что недавно в рукопашной схватке на ножах с украинским здоровяком в окопе схлестнулся и победил – он как раз из нашей сахалинской бригады. Об этом в центральных СМИ не упомянули.

Дима артиллерист. «Бог войны». Два ранения залечил. Награжден неоднократно. А последнюю медаль «За храбрость» получала в Южно-Сахалинске его мама Людмила Ивановна.

Сейчас на передовой стараются не рисковать. Лично вручают только в госпиталях или по обстановке в тылу. В некоторых случаях вручают родителям.

– Ну вот! Я тут воюю, а ты награды за это получаешь! – смеется Дима по телефону в разговоре с мамой.

А Людмила Ивановна получила награду сына на прошедшей неделе. 20 февраля 2025-го. В Южно-Сахалинске. Не скрывает, что гордится. Да и кто бы не гордился!

Рассказывает, что первые дни, после его отъезда на Донбасс, вообще уснуть не могла. Потом стала очень бояться телефонных звонков. Особенно ночью. Да и сейчас боится.

А то, что на СВО стараются земляков по бригадам не разбрасывать, еще один плюс для жен и матерей. Людмила Ивановна рассказывает, что постоянно созванивается с родственниками Диминых сослуживцев. Нашли они, конечно, друг друга. Про себя воины своим родным рассказывают мало, чтобы не волновать. А про боевых друзей рассказывают, не таясь. Вот наши женщины такой алгоритм и вычислили. И теперь знают о своих воинах все самое хорошее. Но лучше родным бойцам об этом не рассказывать. А то договорятся и станут скупыми в своих рассказах о друзьях.

Скорее бы, что ли, все уже вернулись, родненькие вы наши!

Сергей КАЩЕЕВ.