Награды сахалинским бойцам в Донбассе. Губернатор вручил государственные награды сахалинским военнослужащим в Донбассе.

Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в донецкий Шахтёрск встретился с островными военно­служащими. Глава региона вручил 30 бойцам 39 бригады государственные награды и передал произведённые на Сахалине 10 беспилотников.

Приятным подарком для защитников Родины стал концерт, организованный островными творческими коллективами – артистами Чехов-центра и областной филармонии.

– Мы вами гордимся, болеем за вас. И ждём с победой. Вы занимаетесь ратным трудом, а правительство взаимодействует с армейским командованием и помогает приобретать по заявкам всё то, что нужно для фронта. Подключили к лечению бойцов островную гражданскую медицину и учреждения реабилитации. Её прошло уже несколько сотен ребят. Продолжим помогать во всём, что потребуется, – отметил Валерий Лимаренко.

После официальной части Валерий Лимаренко лично пообщался с военнослужащими, выслушал все просьбы и обращения и взял на контроль.

– Мы с достоинством и честью выполняем свои задачи. Уверен, что мы все вместе будем и дальше успешно это делать, и новые дроны помогут сохранять жизни наших солдат, – прокомментировал командир армейского корпуса Восточного военного округа генерал-майор Виталий Подлесный.

Во время рабочей поездки в ДНР губернатор побывал на социальных объектах, в восстановлении которых помогали островные специалисты. На торжественном открытии отремонтированной гимназии в Шахтёрске вручил детям, которым только предстоит пойти в школу, первую партию ранцев, собранных во время проведения всероссийского форума «Острова». Всего в Шахтёрск поступит больше 400 наборов.