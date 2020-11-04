Сахалинцу Александру Кардашу будет вручен орден Японии

Правительство Японии опубликовало список лиц, которые будут награждены орденами Японии осенью 2020 года. В регионе, находящемся в ведении генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске, орденом Восходящего солнца шестой степени (Серебряные лучи) будет награжден президент Сахалинской федерации дзюдо и самбо Александр Кардаш – за вклад в распространение дзюдо в России и развитие дружеских отношений между Японией и Россией.

В 2018 году Сахалинская федерация дзюдо и самбо получила грамоту министра иностранных дел Японии.

Виталий ШЕВЧЕНКО.