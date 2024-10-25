Находка на Курилах

Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук завершил экспедицию в акваторию Курильских островов.

Учёные обнаружили не менее 10 новых видов полихет – многощетинковых морских червей, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эмбриологии центра Василий Радашевский.

Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

“Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского”

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)