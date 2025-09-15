Накануне Дня города Южно-Сахалинска мэр Сергей Надсадин объявил имена почётных граждан областной столицы

На официальной церемонии в Конгресс-холле «Столица» звания удостоились главный редактор старейшей региональной газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская и главный врач Сахалинского онкологического диспансера Сергей Старцев. Эти люди признаны выдающимися представителями региона, сделавшими значительный вклад в его развитие и процветание.

Почётным гражданином Южно-Сахалинска также стала Елена Густова, ветеран Великой Отечественной войны, долгие годы посвятившая себя труду в сельском хозяйстве и местном самоуправлении. Её вклад в развитие региона отмечен высоким государственным признанием.

Кроме того, администрация города вручила благодарственные письма представителям бизнеса и организациям, активно содействующим развитию Южно-Сахалинска. Городская дума отметила наиболее активных горожан почётными знаками «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» I и II степеней. Их вручал председатель Городской думы Олег Логачёв.

Особую значимость встрече придали поздравления официальных лиц. Председатель правительства области Алексей Белик подчеркнул экономический прогресс города. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Владыка Никанор обратился к собравшимся с благословением. А депутат Государственной Думы РФ Георгий Карлов отметил, что Южно-Сахалинск можно считать второй столицей России.

Праздничную атмосферу дополнили поздравления гостей из соседних регионов. Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон подарил символический саженец женьшеня, отметив сходство Приморья и Сахалина. Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний высоко оценила урбанистическое развитие Южно-Сахалинска, а первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров выразил желание познакомиться с историей региона через страницы «Советского Сахалина».

Анастасия КАРАМУШКИНА.