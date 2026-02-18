Среда, 18 февраля, 2026
Накануне Дня защитника Отечества на Сахалине состоится патриотический автопробег

Участники организованной колонной проедут от Южно-Сахалинска до аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. Им будет предоставлена возможность передать находящимся в зоне проведения специальной военной операции посылки и письма с теплыми словами поддержки.

— Ежегодно количество партнеров акции растет. В этом году автопробег будет сопровождать радиостанция АСТВ, и желающие смогут позвонить бойцам, передать привет и поделиться эмоциями. Приглашаем присоединиться к нашей акции, — отметил организатор пробега.

Сбор участников – 22 февраля в 11:00 по адресу: 1-й Корсаковскийпереулок, 1а (парковка у ресторана «Генерал»). Здесь же будет установлен баннер с QR-кодом для перевода денежных средств на нужды бойцов СВО.
Выезд колонны намечен на 12:00.

А на аэродроме «Пушистый» участников автопробега будет ждать полевая кухня с горячим чаем и вкусным пловом, фотографии на магните, конкурсы и много других активностей.

