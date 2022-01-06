Накануне Рождества сотрудники пожарного надзора прошли по частным домам и напомнили правила пожарной безопасности

Очередной профилактический рейд в частном секторе по местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых людей, а также семей, находящихся в социально опасном положении, провели сотрудники пожарного ведомства.

Еще раз акцентировали внимание на меры предосторожности при использовании обогревательных приборов и печей. Родителям напомнили о недопустимости оставлять малолетних детей без присмотра, а школьникам — о безопасном поведении во время каникул, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

-По статистике, в зимний период происходит больше всего пожаров в домах именно такой категории людей. И нередко нерадивые хозяева сами становятся жертвами огненной стихии. В ходе рейда посещено 35 домовладений.

Сотрудники проверяют состояние печей, условия хранения топочного материала, обращают внимание на состояние электропроводки в домах, а также вручают памятки по соблюдению мер пожарной безопасности», — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности регионального управления Александр Олекса.