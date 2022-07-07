Рыбацкие байки: черпали мойву сапогом и забрали рыбу у браконьеров

В сердцах каждого сахалинца рыбалка занимает особое место. В воскресенье, 10 июля, в регионе будут отмечать один из самых любимых островитянами праздников – День рыбака. В его преддверии мы решили рассказать истории наших читателей о том, как они удачно или не очень поймали свою заветную рыбку.

Уек в сапоге

В детстве я всегда любила ездить на побережье ловить мойву. Как сейчас помню, каждый раз была пасмурная и холодная погода, но она не мешала отлично проводить время. В один из таких дней семья собралась на рыбалку. При этом ни у кого не было цели поймать много рыбы.

Приехали на одно место – уйка нет. Приехали на другое – пусто. Уже отчаялись хоть что-то поймать, но все же решили поездить по побережью в поисках рыбы. В тот день удача была явно на нашей стороне – наткнулись на огромный косяк мойвы. Складывалось ощущение, будто в морских волнах не было воды, только небольшие рыбешки. Глаз радовался от увиденной картины. Темные волны поблескивали серебристыми брюшками уйка.

Только машина остановилась, я побежала к морю. Вслед мама мне крикнула: «Не намочи ноги!». Но меня это не остановило. Уже спустя пару мгновений я стояла по колено в воде и руками ловила рыбу. Когда поняла, что уже и терять нечего, и таким способом мало ловится, сняла сапог, стала им зачерпывать уек и выносить на берег. Близкие пытались меня остановить, но эмоции и азарт не позволяли прекратить рыбалку. Сколько мы тогда поймали, не помню, но точно очень много и не без моей помощи.

Анастасия, с. Восток.

Сальто с рыбой

Самое грустное – потерять рыбу, когда она уже у тебя в лодке. Так было и у меня.

Рыбачил как и всегда: поставил сетку и стал ждать. Море в тот день было спокойное, идти на лодке было одно удовольствие. Вечером вернулся проверить сеть, а она вся в горбуше. Я даже удивился, что все так хорошо складывается. Собрал улов и счастливый двинулся к суше.

И вот я был уже у берега. Оставалось сделать буквально пару гребков веслами, и я вместе со своей добычей был бы на суше. Но тут резко набежала волна. Стало сразу понятно, что не успею выйти на берег. И мне только и оставалось с криком «Юху-у-у!» сделать сальто вместе с лодкой. Рыба в одну сторону полетела, я в другую, весла в третью. Хорошо, что было мелко и со мной ничего не случилось. А вот рыбу, которую тут же забрало море, было жалко.

Евгений, г. Корсаков.

Удачная прогулка на речку

Лето, июль или август, не помню уже. Мне 10 лет, провожу каникулы у бабушки в деревне. Погода стояла просто сказка. Поэтому, чтобы не сидеть дома или на даче, решила прогуляться на речку.

В это время уже вовсю ловили горбушу. И нередко можно было встретить сельчан, которые прямо на берегу потрошили рыбу. Браконьерили, одним словом. В тот день я как раз и наткнулась на этот процесс…

Поскольку бабушка и дедушка готовили припасы на зиму, я сразу смекнула, что нужно сделать. Подошла к рыбакам и попросила забрать потрошеную горбушу, чего уж добру пропадать. На меня очень удивленно посмотрели, но запрещать не стали.

И вот я, маленькая девочка, иду с рыбой на каждом пальце, несу свой улов. Со стороны выглядело довольно забавно. Домашние еще долго смеялись надо мной, а я гордилась собой, что так нестандартно порыбачила.

Екатерина, г. Южно-Сахалинск.

Подборку подготовила Анастасия КАРАМУШКИНА.