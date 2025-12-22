Наказание настигло мошенников. А вот обманутые ими пока остаются без выплат и без жилья, которое им обещали построить

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор предпринимателю Алексею Киму, оставившему без своего угла нескольких жителей юга Сахалина. Деньги от всех он получил в полном объёме, а затем стал кормить людей обещаниями. Его компания «Тепло Дом» работы так и не завершила. Поэтому Кима признали виновным в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. На его счета и недвижимость наложен арест. Прокурор запрашивал для подсудимого 14 лет лишения свободы.

Обманутым заказчикам от этого если легче, то ненамного – полностью перечисленные суммы им быстро не вернут. Хорошо, если станут перечислять по частям. А у всех ипотеки, и платить по ним нужно без отсрочки. О ситуации с этим застройщиком «Советский Сахалин» рассказывал в материалах «Призрак МММ в Березняках» (номер от 16 мая 2023 г.); «С льготной ипотекой, но без защиты» (номер от 14 ноября с.г).

Похожая история с судебным финалом у жительницы областного центра многодетной матери Натальи. Решили семьёй взять льготную ипотеку, чтобы построить дом в один этаж площадью 65 кв. метров недалеко от города. Это было удобно – подальше от улиц, поскольку у ребенка аллергия.

Женщина заключила договор с фирмой «СтройСахРиэлтор» в мае 2024 года. Внесла деньги. Помимо ипотеки на руках у многодетной семьи был материнский капитал, и субсидия от мэрии.

Жильё обещали построить за 6 месяцев. Но дом так и не сдали, застройщик прекратил работы. Объяснял, что его подвели субподрядчики, потом перестал выходить на связь. Сейчас супруги с детьми вынуждены жить с родителями в аварийном доме с плесенью на стенах…

Наталья обращалась в полицию. Собиралась подавать в суд, но ей посоветовали с этим повременить – если фирма-застройщик окажется банкротом то от неё вряд ли чего дождёшься.

У других клиентов «СтройСахРиэлтор» были жалобы на низкое качество выполненных работ: дыры в фундаменте, кривые стены, косые двери и протекающие крыши. На одном из специализированных интернет-ресурсов удалось найти такие данные.

«Компания демонстрирует быстрый рост выручки, но с ухудшением финансовых результатов…. Низкие показатели финансовой устойчивости требуют внимания к платёжеспособности компании. Рекомендуется проверить причины роста выручки при одновременном убытке, изучить условия кредитных обязательств и отслеживать погашение налоговой задолженности. Отсутствие филиалов и ограниченная судебная активность снижают операционные риски, но финансовые показатели указывают на необходимость осторожности при долгосрочных обязательствах».

Видимо, закономерно, что директор Строй Сах Риэлтор Юлия Лазарева в ноябре с.г. была арестована. Удовлетворение для семьи Натальи от этого по большей части только моральное – через полгода дом надо сдать банку в залог, таковы правила. Но сдавать нечего!

Депутат Госдумы Александр Аксёненко предлагал внести в проект федерального бюджета поправку о компенсациях пострадавшим от мошенников в сфере индивидуального жилищного строительства. Но её в итоге не поддержали. Тем не менее, по его словам, это не значит, что вопрос закрыт, жилищные права граждан должны быть восстановлены. На сегодняшний день удалось заявить о проблеме на федеральном уровне. Центральный банк стал давать банкам рекомендации сместить сроки сдачи им в залог готовых объектов. В регионах завели уголовные дела, их в общей сложности несколько сотен. Одного мошенника удалось даже вернуть из-за границы.

В уходящем году наша островная полиция расследовала семь уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере индивидуального жилстроительства. По сведениям регионального УМВД, зарегистрировано 117 обращений жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Сценарий был образно говоря, по одному лекалу: компании получали деньги за строительство, однако к работам не приступали или выполняли их лишь частично. По предварительным данным, ущерб покупателям превысил 400 миллионов рублей.

Для легализации полученных таким обманным путём средств недобросовестные подрядчики покупали криптовалюту, записывали активы и имущество на родственников, пытались вывести средства за рубеж. Правоохранительным органам удалось выявить и отследить практически все эти схемы, сообщили в УМВД по Сахалинской области. Во многом здесь можно наблюдать принципы финансовой пирамиды – предприниматель берёт деньги на строительство, часть их тратит, на оставшуюся начинает работы, и чтобы их завершить использует средства, принесённые другим заказчиком. И так до того момента, пока поток желающих построить свой дом мелеет.

Но все это, к сожалению, пока не помогло добиться главного – достроить людям дома. Механизм защиты людей, желающих построить своё жильё на ипотечные деньги, маткапитал и по другим льготным программам до сих пор не отлажен. В Госдуме РФ планируют рассмотрение законопроекта о запрете повышения процентной ставки по ипотекам для заёмщиков под индивидуальное жилстроительство, которые уже признаны потерпевшими по уголовным делам. Пока что этот вопрос решают банки, что называется, «под настроение». Закон их к этому не обязывает. К сожалению.

С 1 марта 2025 года действует федеральный закон об использовании эскроу-счетов при строительстве жилья по договорам подряда. В таких случаях при подписании трёхстороннего соглашения между покупателем, застройщиком и банком деньги поступают не напрямую подрядчику, а хранятся на специальном счёте. Подрядчик получает средства за строительство только после фактического выполнения работ и сдачи объекта. Но вот интересно – в Сети можно встретить объявления : застройщик берётся построить индивидуальное жильё и без эскроу-счёта. Получается, этот механизм тоже где-то не срабатывает…

Евгений АВЕРИН.

Кстати

Своего рода «первопроходцем» на Сахалине можно считать генерального директора ООО ГК «Строительные системы» Руслана Нещетова. Он одним из первых отправился в колонию за мошенничество в сфере индивидуального жилищного строительства.

Приговор – 8 лет лишения свободы – ему вынесли в сентябре нынешнего года. Он обманул сахалинцев на 20 млн рублей. Следствием установлено, что в период с 2021 по 2023 год Нещетов, действуя согласно заключенным ранее договорам на строительство жилых домов на территории Южно-Сахалинска, создавал мнимую видимость строительной деятельности, ввёл собственников в заблуждение относительно своих действий, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

После получения средств граждан, используя счета третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях, предприниматель легализовал полученные таким способом деньги. А клиенты тем временем слушали о трудностях с доставкой, о недобросовестных поставщиках и много ещё о чём…

