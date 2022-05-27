Наконец-то! Голубые ели возвращаются

Привычный облик обретает территория перед зданием областного суда в Южно-Сахалинске.

Несколько лет назад при проведении реконструкции Коммунистического проспекта здесь снесли несколько елей, которые по возрасту были чуть моложе самой Сахалинской области и уже потеряли свою пушистую красоту. Без зеленых красавиц Компроспект не выглядел статусно, как в былые времена.

Теперь же вдоль фасада здания областной Фемиды появилось с десяток невысоких саженцев голубых елей.

Как сообщили в пресс-службе региональной судебной системы, по инициативе Сахалинского областного суда и при поддержке регионального совета судей в сквере, расположенном с восточной стороны этого здания, высажена еще одна аллея таких же деревьев. Акция проведена в честь Х Всероссийского съезда судей.

В питомнике МБУ «Зеленый город» переезда на ПМЖ дожидаются несколько подросших голубых елей. По словам директора предприятия Сергея Трояна, они уже нарастили объемную корневую систему и тоже станут украшением городских улиц.

Семен РЕЧКИН.