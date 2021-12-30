Наконец-то расконсервировали! Полигон для мусора заработал в «Известковом»

Возможно, кто-то найдет в этой новости повод для шуток, но событие это без преувеличения можно назвать знаковым. Многострадальный полигон бытовых отходов «Известковый» в окрестностях Южно-Сахалинска с сегодняшнего дня, 29 декабря, начинает принимать первые мусоровозы. Там смонтирован мобильный сортировочный комплекс, чтобы выбирать из привезенного груза вторичное сырье.

Таким образом, в жизни законсервированного объекта начинаются изменения. Он должен заменить городскую свалку в Южно-Сахалинске, которая уже выработала все сроки, но ее не закрывали из-за отсутствия нового объекта для сбора отходов.

Поначалу планировалось, что мусор будут сортировать на станции в черте областного центра, потом везти на новый полигон. Однако законодательство изменилось, и возводить подобные производства в городской черте стало невозможно. Тогда в 2020 году пришли к другому решению – провести реконструкцию того, что есть на «Известковом», чтобы там можно было разделять отходы.

Делом это оказалось не быстрым, свои коррективы внесла пандемия. В процессе поиска решили приобретать не стационарный, а мобильный комплекс. Доставка его тоже была связана со сложностями – грузов для Сахалина в порту Владивостока скопилось немало, и их не успевали вовремя отправлять.

Тем не менее, на прошлой неделе комплекс начали монтировать.

– Состоит он из измельчителя, барабанного грохота, сортировочной кабины, пресс-компактора для фракций, не подлежащих переработке, и другого оборудования, – рассказал Максим Федотов, руководитель АО «Управление по обращению с отходами», компании, реализующей мусорную реформу на островах. – Материал будет сортироваться по фракциям. Готовое вторсырье спрессуют в брикеты для транспортировки на материк. Остальной мусор подлежит захоронению. В год полигон готов принимать до 124 тыс. тонн отходов. Первая очередь захоронения рассчитана на 3,5 года. К этому времени введут в работу вторую, срок службы которой рассчитан на 17 лет.

На «Известковый» станут возить отходы из областного центра и Анивского района. Ориентировочно, в процессе будет задействовано 50 мусоровозов.

В дальнейших планах – установка стационарной линии по сортировке, а мобильная, таким образом, будет на это время промежуточным вариантом, который позволит сдвинуть с места проблему давно изжившей себя южно-сахалинской свалки.

Напомним, что с нынешнего года в областном центре начался раздельный сбор мусора. В сетчатые контейнеры синего цвета выбрасывают пластиковые бутылки, тару для бытовой химии, жестяные емкости и стекло. Это вторсырье, а также картон, везут на сортировку в Корсаков, оттуда оно отправляется на переработку.

Такие новые подходы к утилизации отходов продиктованы насущной необходимостью избежать экологической катастрофы на наших островах. В наступающем году к проекту раздельного сбора подключатся остальные муниципалитеты Сахалина, исключение составит только Оха, рассказали в АО «Управление по обращению с отходами». Северяне начнут участвовать в нем в 2023 году вместе с жителями Курил. Региональные власти рассчитывают внедрить раздельный сбор мусора по всей области до конца 2024 года.

Сергей РЯБОВ.

Фото предоставлено АО «Управление по обращению с отходами».