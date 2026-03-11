Четверг, 12 марта, 2026
Наледь упала с крыши жилого дома на трëхлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело

6 марта с крыши жилого дома по улице Большая полянка города Южно-Сахалинска сошла наледь на девочку 2022 года рождения. С  травмами она  была доставлена в больницу. Её жизни ничего не угрожает, степень тяжести вреда устанавливается.

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России  по Сахалинской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, а также устанавливают  ответственных за своевременную уборку снега с крыш, сообщили в ведомстве.

