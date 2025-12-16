Налетел ураган, уронил ёлку. На Курилах ликвидируют последствия удара стихии

Нагрянувший на Курилы со стороны Тихого океана очень глубокий циклон в минувший понедельник отличался особенно сильными порывами ветра и осадками в виде дождя и снега. В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что сначала основной удар циклона пришелся на Южные Курилы, затем досталось и Центральным. Рекорд по скорости ветра был зарегистрирован на Итурупе – 41 метр в секунду, а по шкале Бофорта значения силы ветра от 33 метров в секунду и более относятся к урагану. На Кунашире без света остались 103 дома. 28 фасадов зданий, кровля, входные группы получили заметные повреждения. Массовые отключения электроэнергии зарегистрированы в Южно-Курильске, селах Отрада, Лагунное, Менделеево, Дубовое и Головнино. Здесь порывы ветра достигали 39 метров в секунду.

Пострадали линии электропередачи, распределительные и трансформаторные подстанции. Пропала проводная связь с Шикотаном.

К огорчению детворы, в Южно-Курильске сильными порывами ветра опрокинуло готовую к праздникам главную новогоднюю ёлку района.

Аварийно-восстановительные бригады оперативно приступили к работе, ремонтируются фасады, частично восстановлено электроснабжение.

Власти района и области с самого начала держат ситуацию на контроле и принимают нужные решения. В частности, мэрия Южно-Курильского района организовала временное расселение жителей села Отрада в гостиницу «Дом Дружбы». Глава региона Валерий Лимаренко на заседании правительства поручил координировать восстановительные работы зампреду регионального правительства Алексею Римше.

Циклон в течение суток 15 декабря продвинулся к Центральным Курилам, затем отвернул в сторону Охотского моря. На следующий день непогода переместилась на север Сахалина. Днем 16-го и ночью 17 декабря в северных районах Сахалина по прогнозу сильный, местами очень сильный снег от 20 мм за 12 часов и менее. Сильная метель с понижением видимости до 500 метров и менее при средней скорости ветра 12 — 17 метров в секунду, порывы могут достигать 25 — 30 метров в секунду.

Ночью 16 декабря в южной части Охотского моря ожидается северо-западный, западный ветер ураганных значений и шторм с высотой волн 6 метров и более.

Окончательно все утихомирится к 18 декабря, погода постепенно вернется в нормальное зимнее русло, похолодает. Других циклонов на подходе пока не видно, — успокоили в региональном управлении гидрометеослужбы.

Атмосферная воронка принесла с собой огромные массы теплого и влажного воздуха, что вызвало заметное потепление. В начале циклонной атаки на Курилы шел дождь, температура воздуха была плюсовой, затем осадки перешли в снежную фазу. В принципе визиты таких непрошеных гостей в наши широты в декабре – явление не аномальное. Но уж очень сильным был ветер, даже по курильским меркам.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото и видео с официального Телеграм-канала администрации Южно-Курильского района.