Налиму – поставушку и «гири» – зубарю Клевое место

Сезон на сезон не приходится. Год назад рыболовы-любители сокрушались, что лед покрывал реки и озера Сахалина неравномерно: на севере и в центре острова активно рыбачили уже с начала декабря, а в южных районах – почти на месяц позже. А пять лет назад морозы наступали дружно, и на юге острова лед установился на полторы недели раньше прежнего. Как все происходит в нынешнем сезоне и на какие уловы можно рассчитывать в конце декабря – первой половине января? Своими мыслями на сей счет поделился наш постоянный консультант, кандидат биологических наук Виталий Никитин.

У побережья севера острова в первой декаде декабря уже начали образовываться скопления льда, которые морским течением постепенно сдвигались к югу. Так что, если не помешает сильный шторм или вдруг не нагрянет потепление, задержки не будет, морской припай в заливе Мордвинова образуется в положенные сроки. Этого момента рыболовы ждут с нетерпением, ведь появится возможность ловить в морском прибрежье крупную корюшку-зубатку.

На севере и в центральной части к тому времени уже наступит пора глухозимья. Там, где еще вчера активно ловили корюшку и другую рыбу, клев почти совсем прекратится, это связано с меньшим поступлением кислорода из воздуха в воду из-за образования мощного ледового покрова.

Хотя и в такой «мертвый сезон» есть возможность порыбачить на внутренних водоемах Охинского района, северо-восточной части острова, Поронайского района с его озером Невским и рекой Таранкой. С наступлением сильных морозов на реках Тымь и Поронай ловят нерестящегося налима. На Поронае – щук на поставушки. Снасть несложная, состоит из прочной лески, намотанной на катушку, грузила и крючка с прочным поводком. На крючок насаживают мертвую рыбку, после чего снасть опускают в лунку, перекидывая леску на кончик ивового прута, воткнутого в наст. Качнется прутик – это щучья поклевка, нужно поторопиться к лунке. Кстати, на поставушки ловят и налимов – снасти оставляют на льду на всю ночь, а утром достают добычу.

Уловисты и расположены в удобных местах равнинные участки Тыми между селами Чир-Унвд и Ныш, а также далее, до Ноглик. На Поронае – между селами Орлово и Буюклы в Смирныховском районе. Есть закономерность: чем шире русло реки, тем лучше для рыбалки. В таких местах обычно располагаются плесы и затоны, которые облюбовывают щука и амурский язь.

На реке Найба уловистым считается участок от автомобильного моста до села Стародубское. В низовье, где вода солоноватая, успешно ловят навагу, зубатую корюшку, мелкочешуйную красноперку, морскую малоротую корюшку. Выше по течению, где вода пресная, ловят крупночешуйную красноперку, кунджу. В старицах рек всю зиму обитает обыкновенная малоротая корюшка, прозванная в народе чекой.

В январские морозы на озерах Тунайча и Птичье активно ловят сельдь. Но с образованием надежного припая в заливе Мордвинова большинство рыболовов отправятся на лед за фирменной сахалинской зубатой корюшкой. Массово ловят зубаря обычно попозже, в феврале и марте. Но первая, январская корюшка особенно жирна и вкусна, за что и высоко ценится. Помимо этого будет ловиться и молодь наваги.

Два слова о снастях. Местные рыболовы используют сейчас модное сленговое словечко «гири». Так называют традиционные гирлянды. В начале сезона лова корюшки-зубатки лучше использовать «гири» с посеребренными крючками и «украшением» из мохеровой нити. Позже предпочтения у зубаря изменятся, подавай ему крючки с синевато-фиолетовым отливом.

Семен РЕЧКИН.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ВИТАЛИЯ НИКИТИНА

Новогодне-рождественское заливное по-сахалински

Для приготовления четырех порций потребуются: 1 голова кеты, 2 головы горбуши, примерно полкило филе красной и белой рыбы – как вариант, симы и минтая, половинка чайной ложки желатина, луковица и морковь средних размеров, немного зелени для оформления, например свежий или мороженый укроп, немного ягод брусники, лавровый лист, соль по вкусу.

Первым делом готовим декоративные вкусняшки – «солнышки» из моркови. Для этого на поверхности корнеплода делаем несколько продольных надрезов и выбираем полоски между ними. В итоге на поверхности морковки образуется несколько «ребер», она чем-то напоминает забавную шестеренку с зубцами. Дальше все просто, нужно нашинковать такую красавицу на множество «солнышек» или «звездочек».

Далее помещаем в кастрюлю рыбные головы, нарезанную морковь и целую луковицу, заливаем водой и ставим на огонь. Головы варятся до тех пор, пока не начнут разваливаться от легкого прикосновения ложкой. Самое ценное при приготовлении заливного – бульон. Он должен быть прозрачным. Процеживаем его через мелкое ситечко в другую посудину. Морковку используем для оформления блюда чуть позже.

Не дожидаясь остывания бульона, добавляем в него нарезанное ломтиками филе белой и красной рыбы, измельченный укроп, перец, при желании пол-листка лаврушки, выдавливаем зубчик чеснока, добавляем половину чайной ложки желатина и подсаливаем. Все это нагревается до кипения и кипит несколько минут, этого времени достаточно.

Остается красиво оформить блюдо. Можно на каждую порцию выделить отдельную красивую тарелку или пластиковый контейнер. Первым слоем художественно выкладываем морковь, кругляшки лимона, несколько ягод брусники. Затем дополняем натюрморт отварными ломтиками рыбного филе и, наконец, заливаем насыщенным бульоном. Даем композициям остыть и отправляем на балкон или в холодильник. Такое заливное станет достойным украшением новогоднего стола.

Примечание

Для приготовления заливного можно использовать и другую сахалинскую рыбу. Особенно ценится палтус. Лучше использовать филе белокорого палтуса – у него более плотное мясо, которое не разваривается при кипячении. Приятного аппетита!