Написано под облаками

У нашего земляка, певца и музыканта Ярослава Сумишевского, создавшего в Москве продюсерский центр для талантливых музыкантов, есть хороший друг – Слава Благов. Он известный композитор, музыкант, исполнитель, лауреат международного конкурса «Море шансона». В 2010 году у Благова появился дебютный песенный альбом «Свои истории».

Примечательно, что Слава пишет для своего друга проникновенные лирические композиции: «Письмо с фронта», «Под Новый год и Рождество», «Сыновья», «Космонавт», «Друзья со мной», «За окошком вишня»… И нередко на концертах, аккомпанируя на гитаре, поёт их с Ярославом. Когда же к ним присоединяется ещё один вокалист Алексей Петрухин, дуэт превращается в замечательно звучащее трио.

В прошлом году Слава Благов написал песню «От Москвы до Южно-Сахалинска». И вот какова предыстория, по словам её автора:

– Мой друг Ярослав Сумишевский весной пригласил меня принять участие в его концертах по Сахалину. Я с радостью согласился, ведь побывать на этом легендарном острове мечтает каждый. А так как это ещё и родина Ярослава – событие было вдвойне ответственное!

Лететь от Москвы до Сахалина довольно долго, и за время перелёта во мне рождалось очень много разных эмоций, которые уже на подлёте к острову вылились в песню. Я действительно написал её прямо на борту самолёта и на следующий день показал её всей команде Сумишевского.

На концерте Ярослав предложил презентовать песню землякам. Музыканты «Махор-Бэнда» поддержали меня, с лёту подхватили нужные аккорды. Это было самое первое публичное исполнение моей новой песни.

Композиция понравилась островитянам и словами, и мелодией, и ритмами. Сегодня она пополнила коллекцию редакционного проекта «Воспетые острова».

Несколько слов об авторе. В этом году ему исполнится 35. Родился он в Германской Демократической Республике, где военным лётчиком служил его отец. От мамы, преподавателя музыки, Слава унаследовал хороший слух, артистизм, любовь к поэзии, музыкальность.

Первые песни Благов написал ещё школьником.

С юности его кумир – Владимир Высоцкий. Благов признаётся:

– Я ощущаю присутствие этого поэта и музыканта в своей жизни. Ощущаю то вдохновение, которое мне дарят его строки.

Владимиру Семёновичу посвятил песню «По улицам Высоцкого», получившую международную известность.

Во время знакомства с Сахалином Благов ощутил притяжение островной земли, увидел красоту её природы и доброту живущих здесь людей. Вполне возможно, что впечатлений от новых для него мест достанет для новых сочинений. Будем жить ожиданием, что продолжение следует.

Людмила Степанец.