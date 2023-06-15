Напрямую на прилавок. Свежевыловленная рыба продается в районах по доступным ценам

В Поронайском районе рыболовецкий колхоз «Дружба» по доступным ценам начал отгрузку свежевыловленной камбалы и в другие муниципалитеты.

Дары моря поступают на прилавки напрямую от рыбопромышленников и продаются по ценам значительно ниже рыночных.

Свежая поронайская камбала отправилась в Ногликский, Тымовский, Макаровский, Долинский районы и в Южно-Сахалинск – уже более 2 тонн рыбы. По информации пресс-службы регионального правительства, с начала этого года по сниженным ценам продано 438 тонн даров моря. Это в два раза больше, чем годом ранее. К середине июня в 2022-м реализовали 215 тонн рыбы.

– Мы постоянно ведем работу, чтобы сахалинцы и курильчане могли регулярно приобретать свежие дары моря по ценам в разы доступнее магазинных. Такую задачу перед нами поставил губернатор Валерий Лимаренко. Была достигнута договоренность с рыбопромышленными предприятиями, что они отгружают часть уловов на внутренний рынок, минуя посредников. Благодаря этому удается сдерживать цены, – отметил министр по рыболовству области Иван Радченко.

Рыбный ассортимент меняется в зависимости от сезона, и сегодня он представлен шестью наименованиями: навага, камбала, треска, минтай, сельдь, красноперка. С ростом объемов вылова снижается цена на продукцию, которая реализуется в рамках программы. К примеру, камбалу можно купить за 56 – 86 рублей за килограмм, в то время как в большинстве магазинов она стоит 150 рублей за килограмм.

Программа реализации свежевыловленной рыбы по ценам ниже рыночных реализуется уже более двух лет. Она является значимой частью проекта «Забота. Защита. Уважение».

Узнать о местах продажи и ценах можно на портале ГеоИС: https://map.sakhalin.gov.ru/Fresh_fish. Также информация доступна в мобильном приложении «Острова.65»: https://fish.sakhalin.gov.ru/?p=15484, с помощью push-уведомлений, в социальных сетях и мессенджерах районных администраций.