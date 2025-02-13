Народная инициатива: в Смирных ремонтируют личные автомобили для отправки “за ленточку”

За дело взялись волонтёры

В декабре прошлого года в администрацию Смирныховского района обратился житель райцентра Игорь Отроковук. Он решил передать свой грузовик сахалинским бойцам на передовую. Мэр Ирина Карпукова попросила местных волонтёров организовать ремонт и отправку этой техники. Те вышли на специалистов южно-сахалинского завода строительных материалов им. Героя Советского Союза М. А. Федотова. Там автомобиль соответствующе подготовили. Теперь он помогает выполнять боевые задачи нашим воинам.

Инициатива получила мощную поддержку и развитие.

– Жители нашего и соседних районов передают нам технику – мотоциклы, машины. Поначалу мы всё отправляли на ремонт в Южно-Сахалинск. Но затем техники стало столько, что завод просто не успевал выполнять наши заказы, – говорит руководитель местного отделения сахалинского комитета семей воинов Отечества Виталий Выгорко.

Виталий в обычной жизни – рядовой работник ЖКХ, при этом человек неравнодушный и наделённый организаторскими способностями. Потому он и возглавил одну из инициативных групп, действующих в районе.

– Я обратился к мэру Ирине Карпуковой, обрисовал ситуацию и предложил попробовать организовать ремонт на месте, в районе. Предприниматель Виктор Блохин предоставил для этого тёплый бокс, оснащённый всем необходимым для ремонта авто.

Самый первый автомобиль, прошедший здесь подготовку, – УАЗик-«буханка» из парка техники самого бизнесмена. Машину подремонтировали и отправили в зону СВО. Ну а дальше заработал конвейер!

Понадобились специалисты. Виталий Выгорко разместил объявления в соцсетях о том, что требуются автослесари для подготовки машин к отправке в зону СВО. Откликнулось огромное количество желающих. Отобрали тех, кто хорошо разбирается в технике, умеет работать гаечными ключами. Сформировался солидный кадровый резерв – всем это стало интересно.

– Особенно приятно и важно, что проявила интерес молодёжь, – говорит Выгорко. – У ребят зачастую нет опыта, но ведь это здорово, что молодые люди не дома просиживают, а участвуют в таком важном деле. При этом все работают бескорыстно, тратят своё личное время. Я горжусь такой молодёжью!

Багги специального назначения

По словам Виталия Выгорко, сейчас уже на стадии завершения подготовка автомобиля «Нива». Её передала семья из села Малиновка. На заводе Федотова налажена прямая связь с бойцами.

К ним пришла информация, что парням на СВО нужна «Нива», переделанная в багги. Заводчане скинули проект переоборудования автомобиля, чтобы у бойцов была возможность во время движения авто находиться в кузове стоя. Им уже приходилось выполнять такой заказ – подобная «Нива» с Сахалина уже вовсю работает на новых территориях.

После этой «Нивы» – следующий УАЗ-«буханка». Это будет машина для штурмовиков, в ней также предстоит обрезать всё лишнее.

Готовя автомобили к отправке на СВО, смирныховцы стараются по максимуму заменить детали на абсолютно новые – чтобы служили как можно дольше.

Впрочем, отремонтировать и подогнать технику под требования военных ещё полдела. Нужно машины доставить по назначению. Этим уже занимается «Общероссийский народный фронт».

С Сахалина техника отправляется эшелонами в распоряжение 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады для сахалинцев. Большую помощь оказывает волонтёр в Ростове – он либо оставляет прибывшую машину у себя, чтобы позже её забрали военные, либо сам её перегоняет.

«Всем миром, по-другому никак!»

Приходится иметь дело с очень разноплановой техникой – и иностранного происхождения, и отечественной. Поэтому нужны соответствующие запчасти. Их достают разными путями: и через сетевую торговлю, и напрямую из Владивостока. По словам Виталия Выгорко, работой смирныховских волонтёров заинтересовались в других районах. Недавно вышли на связь тымовчане. У них легковая иномарка. Им предложили перегнать машину на уже отлаженный конвейер.

Поронайцы не могли отправить мотоцикл на запорожское направление, им проложили маршрут.

– Я благодарен за поддержку мэру Ирине Карпуковой, председателю районного собрания Ольге Минутиной, предпринимателям Виктору Блохину, Евгению Черникову, Елене Александровой, – говорит Виталий. – Так вот и помогаем фронту – всем миром. По другому-то никак!

Ярослав САФОНОВ.