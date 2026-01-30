Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве и доступности общего образования

И приглашает принять в нем участие родителей, директоров и педагогов общеобразовательных организаций.

Опрос охватывает широкий спектр тем от материально-технического состояния зданий общеобразовательных организаций и качества услуг, предоставляемых школам интернет-провайдерами, до обеспечения детей тетрадями, учебной литературой, горячим питанием.

Участникам образовательного процесса предлагается оценить кадровое обеспечение сферы в регионах России, зарплату и нагрузку педагогов, доступность и актуальность программ по повышению квалификации учителей. Кроме того, можно будет оставить мнение об обеспечении безопасности, мероприятиях профориентационной направленности и поддержке участия в олимпиадах талантливых детей.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде для формирования статистической отчётности.

По результатам опросов Народный фронт направляет информацию Президенту России Владимиру Путину. В 2025 году по предложениям президентского движения глава государства дал поручения Правительству РФ, профильным министерствам и ведомствам по темам поддержки спорта, борьбы с телефонным мошенничеством и многим другим.

Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/OOBR2026.