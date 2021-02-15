Нарушение сроков оплаты электроэнергии приводит к начислению пени

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» напоминает частным клиентам: с 01.01.2021 г. прекратило свое действие постановление правительства РФ № 424 от 02.04.2020 г. Ранее этим документом был введен временный мораторий на ряд мер к должникам за коммунальные услуги, в том числе на начисление пени.

«Сахалинэнергосбыт» возобновляет начисление пени тем, кто на 30 дней превысит отведенное для расчетов за электроэнергию время (до 25-го числа каждого месяца). Если клиент отказывается оплачивать пеню добровольно, энергетики вправе взыскать сумму долга принудительно в судебном порядке.

Пеня будет начислена только за просрочку платежей в 2021 году, за период с апреля по декабрь 2020 года таких начислений не будет. Размер пени зависит от количества просроченных дней, суммы задолженности, на которую начисляется пеня, а также величины ставки рефинансирования Центрального Банка. При нарушении сроков с 31-го по 90-й день пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91-го дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день.

Если у клиентов отсутствует возможность погасить долг в один платеж, есть возможность заключить соглашение о реструктуризации задолженности. В 2020 году 646 частных клиентов обращались в «Сахалинэнергосбыт» для заключения соглашений, общая сумма которых составила 17,1 млн рублей. С каждым клиентом был разработан индивидуальный график погашения задолженности. Обязательные условия – внесение первого установленного соглашением взноса, а также стопроцентное погашение задолженности строго в прописанные сроки, оплата текущего потребления электроэнергии.

Энергетики рекомендуют рассчитываться за потребленную электроэнергию до 25-го числа каждого месяца во избежание денежных санкций в виде пени, ограничений в подаче электроэнергии и судебных разбирательств. Если сформировался долг и пришло уведомление о прекращении электроснабжения, необходимо в течение 20-ти дней рассчитаться за потребленные ресурсы или заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Обо всех способах расчета подробно рассказано на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».