Нас много, а экология — одна. В Южно-Сахалинске прошел онлайн-форум «ProДФО»

Темой дискуссии стали экологическая ответственность власти и общества, «зелёные» инновации и экономическая эффективность бизнеса в защите окружающей среды.

Комплекс — всему голова

Если бы онлайн-форум ProДФО не существовал в природе, его обязательно следовало бы выдумать. Это идеальная площадка для дискуссии на заданную тему, в ходе которой каждый из участников легко находит свой интерес.

Так, власть имеет возможность лишний раз напомнить о социальной ответственности хозяйствующих субъектов перед населением в части природоохранных мероприятий. Бизнес — убедительно поведать о том, как им удается успешно решать экологические проблемы, характерные для вредных производств. А для общественных защитников флоры и фауны онлайн-форум — очередная попытка объяснить власти и бизнесу, насколько это ответственное дело — защищать природу от экологических вызовов XXI века.

Для Сахалина сохранение окружающей среды столь же принципиально важно, как и для любого дальневосточного региона — Камчатки, Приморья или Магадана. На острове многое делалось и раньше, однако время разовых природоохранных акций уходит в прошлое. Необходим комплексный подход к решению сегодняшних экологических проблем. Об этом напомнил участникам форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона рассказал о нескольких проектах, которые реализуются на территории Сахалинской области. Прежде всего, это касается снижения выбросов диоксид углерода, влияющего на климатическую карту Земли. Сегодня к этому вопросу подключились компании, которые работают не только на Сахалине, но и за его пределами. Это обеспечивает масштабность тех необходимых мер, которые принимает бизнес по сокращению выбросов СО2 в атмосферу.

Еще один перспективный проект, способный существенно повлиять на экологическое состояние сахалинской природы — это перевод автотранспорта на альтернативные источники энергии. В Южно-Сахалинске построено уже более полдесятка АЗС, где можно заправить машину газовым топливом. На экологически чистый источник энергии в Южно-Сахалинске переведено уже не менее тысячи машин, и количество их продолжает расти. Предпринимаются также попытки создать в Южно-Сахалинске парк электромобилей.

Пару лет назад на Сахалине был сделан важный шаг к экологическому благополучию: началась ликвидация несанкционированных свалок. Лишь в этом году было обнаружено и ликвидировано более 450 мест незаконной утилизации разного рода отходов. Успешно работает система уличной уборки, что было, кстати, отмечено, некоторыми участниками форума.

В прошлом году в областном центре заработал еще один проект — по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО). Специальные мусорные ящики появились в десятках дворов. Другое дело, насколько быстро приживется новшество на Сахалине, и приживется ли оно вообще? В любом случае, начало движению за раздельную утилизацию ТБО положено, результаты подводить еще рано.

Зато самое время напомнить бизнесу о необходимости включаться в работу по сохранению и восстановлению экологии. Об этом говорила на форуме заместитель директора департамента Минприроды РФ Ольга Латонова. Речь шла, в частности, о поправках в законодательство, которые сейчас готовит министерство. Поправки детализируют механизм ликвидации экологических последствий от деятельности промышленных предприятий, добывающих компаний и прочих организаций, активно вторгающихся в живую природу.

Каждому — свое

Панельная дискуссия дала бизнесу возможность рассказать о своем участии в сохранении экологии. И бизнес этого шанса не упустил. О масштабной реконструкции мультимодального терминала рассказал участникам дискуссии представитель АО «Терминал Астафьева» из Находки (Приморский край) Станислав Луценко. Выглядело это как серьезная заявка дальневосточного бизнеса в деле охраны природы.

Правда, в ходе выступления выяснилось, что строительство терминала — предприятие весьма затратное. Приморскому бизнесу пока что пришлось ограничиться простым навесом над зоной выгрузки угля. Сделано это для того, чтобы не разлеталась угольная пыль. Остается надеяться, что активы компании когда-нибудь дорастут и до возможности строительства основного объекта.

Зато компании «ЯТЭК» из Якутии, которая занимается добычей природного газа, удалось запустить сразу три экологических проекта. Во-первых, это реконструкция установки комплексной переработки газа. Во-вторых, обустройство станции биологической очистки сточных вод. А в-третьих, полным ходом идет проектирование полигонов ТКО сразу в двух районах, что тоже совсем неплохо.

Нашлось что рассказать на форуме и сахалинцам. Начальник отдела экологического мониторинга и сохранения биоразнообразия компании «Сахалин Энерджи» Тимофей Звездов порадовал островитян сообщением об экологически чистой утилизации буровых отходов. Оказывается, их хоронят на глубине 2 км, что совершенно безвредно для зеленого мира. Еще один успешный проект связан со снижением выбросов в атмосферу геоксида азота.

Чаще всего бизнес вынужден обеспечивать экологическую безопасность в силу определенных требований действующего законодательства. А вот в случае с компанией «Грин Агро–Сахалин» экология в лице местных активистов сама пришла к бизнесу — пожаловаться на запах от молочного животноводства.

По словам исполнительного директора компании Владимира Балухты, проблему способно решить строительство специальных сооружений, которые позволят избавиться от неприятного запаха. Правда, в бюджете «Грин Агро–Сахалин» подобные траты пока не просматриваются. Компания пытается решить проблему более простым путем — за счет использования специальных веществ, которые засыпают в лагуны. На поверхности органической массы образуется пленка, она и должна удерживать запах от распространения в окружающей среде.

Сказано — услышано?

Дискуссия была бы неполной без упоминания о проекте «Генеральная уборка», запущенном правительством РФ пару лет назад. Одним из важных пунктов в документе стало предложение о создании единой базы затопленных кораблей, с целью их дальнейшей утилизации. Профильным ведомствам надлежит не только определить и разыскать владельцев брошенных плавсредств, но и создать базу эффективных решений для предстоящей утилизации.

Проблема брошенных или затопленных в дальневосточных водах лихтеровозов и траулеров читателям нашей газеты известна по материалу «Корабли постоят — и ложатся. На дно» (см. «Советский Сахалин», № 46 от 9 июля 2021 г.). Сегодня таких судов в ДФО насчитывается уже более 250. Утилизируют же их крайне медленно. Например, в прошлом году на Камчатке подняли со дна всего 6 судов, в этом году пытаются поднять еще 20. При таких темпах работы как минимум лет на 20, точно, хватит.

На Камчатке хоть пытаются, а вот на Сахалине даже не делают попыток достать со дна морского какой-нибудь местный «Титаник». Хотя брошенных судов у нас тоже хватает — их более 30. Это только те, что на виду — в Корсакове, Невельске, Холмске и прочих портах и портпунктах. В том же Невельске ничейные суда помаленьку режут на металл — надводные их части. А те, что в воде, так и остаются лежать на грунте. Утилизировать судно на все 100 процентов для компаний оказывается занятием невыгодным.

Насколько мощным стимулом станет прошедшая панельная дискуссия для «генеральной уборки» на Сахалине, остается лишь гадать. Единственное, в чем нет сомнения, это то, что форум «ProДФО» дал возможность высказаться тем, кто этого хотел.

Главное, чтобы сказанное было услышано.

Игорь КАЛИНИН.