Нас слышат. Обратная связь

Надо сказать, южно-сахалинская городская власть в последнее время прислушивается к мнениям жителей областной столицы все внимательнее. Сужу об этом по многим фактам, в том числе и по реакции на публикации в «Советском Сахалине», особенно на письма.

Примеры? Летом южносахалинцы жаловались на пробки на участке ул. Сахалинской от остановки «Кинопрокат» до «Мегаберезки». Городские автобусы стояли там по полчаса и более. И что же? После публикации городская власть выделила для общественного транспорта отдельную полосу, и проблема решилась. На той же ул. Сахалинской, в том же районе кинопроката на торце многоэтажного дома обновили рисунок птицы – незадолго до этого об этом просил читатель «Советского Сахалина».

В конце сентября появился тротуар, опоясывающий территорию детского сада ¹ 27 в 9-м микрорайоне с северо-западной стороны. До этого жители близлежащих домов жаловались в старейшей областной газете, что после того, как закрыли территорию детского сада для прохода местного населения к проспекту Мира, люди вынуждены были пользоваться проездом, забитым автотранспортом и в плохую погоду непроходимым. Когда сухо, жители ходили по тропинке вдоль ограды детского сада, но погода у нас, как известно, чаще мокрая.

Теперь же красота! По новому асфальтированному тротуару не просто ходят, а гуляют.

Надежда Торопова, г. Южно-Сахалинск.