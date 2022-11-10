Наш регион в лидерах. В Сахалинской области успешно реализуются национальные проекты

Такое заявление сделал губернатор Валерий Лимаренко по итогам заседания совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Мероприятие во Владивостоке было, в частности, посвящено итогам реализации национальных проектов в 2018 – 2022 годах и ключевым задачам до 2024 года.

На Сахалине и Курилах реализуются 45 региональных проектов, направленных на достижение целей 45 федеральных и 12 национальных проектов. В их рамках в 2022 году планируется ввести 19 объектов здравоохранения, образования, жилья и городской среды. По итогам третьего квартала текущего года Сахалинская область стала лидером рейтинга регионов России по уровню достигнутых общественно значимых результатов национальных проектов.

– Особое внимание – жителям области, нуждающимся в поддержке. В этом году почти 3700 сахалинских семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Получателями ежемесячной выплаты при появлении третьего ребенка или последующих детей стали еще 3800 семей. Эти деньги помогают сахалинцам и курильчанам пережить сложное время после рождения малыша, когда доходы снижаются, а расходы растут, – сказал Валерий Лимаренко.

Для детей в возрасте до трех лет создано 430 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. Профилактические медицинские осмотры охватили почти треть пожилых жителей области. В рамках национального проекта «Здравоохранение» за счет расширения сети фельд­шерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий первичной помощью обеспечены населенные пункты с численностью населения до 2000 человек. Стали более доступными диагностика, профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Эти меры спасли жизнь десяткам сахалинцев и курильчан. Благодаря мерам по поддержке бизнеса количество самозанятых граждан на островах выросло до 12 925 человек. Это более чем в два раза выше планового показателя.

В Сахалинской области до конца 2026 года будет расселено 720 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В новые квартиры переедут более 32 тысяч человек. Большая работа в этом направлении ведется уже сегодня. В 2022 году в регионе будет построено не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить более 100 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного фонда. Также важную социальную роль играет перевод региона на использование газа. Если в 2018 году уровень газификации был 14 процентов, то на текущий момент уже более 50. До конца 2025 года область полностью перейдет на газ, сообщила пресс-служба правительства региона.

Финансирование сахалинских региональных проектов в 2022 году составляет 13,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 3,8 миллиарда – средства федерального бюджета, 9,7 миллиарда рублей – областного.

Также участники совета рассмотрели вопрос о результатах Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре во Владивостоке. Мероприятие, как отметил Юрий Трутнев, прошло успешно. Его участниками стали более 7000 человек из 68 стран мира. На полях форума было заключено 296 соглашений на сумму 3,2 триллиона рублей. 17 документов о сотрудничестве подписали представители островного региона. Четыре из них предполагают реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 60 миллиардов рублей.

Виктор МАЛЫШЕВ.