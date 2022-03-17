Наш Тихоокеанский флот

Песней «Сахалин, Курилы» нередко открываются знаковые мероприятия региона. Красивая торжественная мелодия звучит своеобразным гимном «59-ти островам одной страны». Видеоряд добавляет впечатлений о «территории чистой силы». Именно такой ее ощущает автор музыки и текста южносахалинец Александр Кротов. И если у поэта Михаила Танича «острова, как будто сейнера, в Россию возвращаются с путины», то для нашего земляка Сахалин и Курилы – это Тихоокеанский флот.
Александр с юности пишет стихи, увлекается музыкой. В конце 1980-х – начале 1990-х созданная им рок-группа «Йеху» была хорошо известна молодежной аудитории Дальнего Востока. На фестивалях музыканты зажигали залы рок-н-роллом в сахалинском стиле. Порой они включали в свои шоу-концерты танцы, элементы театрализации. Местные художники и студенты готовили декорации для такой феерии.
Параллельно Александр Кротов записывал альбомы в стиле панк-рока и в духе поп-панка. Таких альбомов в 1990-х было семь.
«Я не без оснований считаю его одним из лучших музыкантов российского рока, – написал о нем журналист Николай Шелепов. – Он и поэт – настоящий, серьезный, состоявшийся, пусть и не похожий на традиционных или официозных «служителей муз».
Как-то Кротов прочел у Франца Кавки: «Жизнь все время отвлекает наше внимание, и мы даже не успеваем заметить, от чего именно». Александру понравилась парадоксальная точность наблюдения писателя. И эта цитата стала любимой и в чем-то для него определяющей.
Сейчас Александр работает заместителем начальника центра управления регионом (ЦУР Сахалинской области). Онлайн решает конкретные ситуационные задачи по обращениям граждан. Музыка и поэзия по-прежнему с ним. К счастью, они не отвлекают автора от главного в жизни, а наполняют ее новыми смыслами.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью