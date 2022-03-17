Наш Тихоокеанский флот

Песней «Сахалин, Курилы» нередко открываются знаковые мероприятия региона. Красивая торжественная мелодия звучит свое­образным гимном «59-ти ост­­ро­вам од­ной страны». Видеоряд добавляет впечатлений о «территории чистой силы». Именно такой ее ощущает автор музыки и текста южносахалинец Александр Кротов. И если у поэта Михаила Танича «острова, как будто сейнера, в Россию возвращаются с путины», то для нашего земляка Сахалин и Курилы – это Тихоокеанский флот.

Александр с юности пишет стихи, увлекается музыкой. В конце 1980-х – начале 1990-х созданная им рок-группа «Йеху» была хорошо известна молодежной аудитории Дальнего Востока. На фестивалях музыканты зажигали залы рок-н-роллом в сахалинском стиле. Порой они включали в свои шоу-концерты танцы, элементы театрализации. Местные художники и студенты готовили декорации для такой феерии.

Параллельно Александр Кротов записывал альбомы в стиле панк-рока и в духе поп-панка. Таких альбомов в 1990-х было семь.

«Я не без оснований считаю его одним из лучших музыкантов российского рока, – написал о нем журналист Николай Шелепов. – Он и поэт – настоящий, серьезный, состоявшийся, пусть и не похожий на традиционных или официозных «служителей муз».

Как-то Кротов прочел у Франца Кавки: «Жизнь все время отвлекает наше внимание, и мы даже не успеваем заметить, от чего именно». Александру понравилась парадоксальная точность наблюдения писателя. И эта цитата стала любимой и в чем-то для него определяющей.

Сейчас Александр работает заместителем начальника центра управления регионом (ЦУР Сахалинской области). Онлайн решает конкретные ситуационные задачи по обращениям граждан. Музыка и поэзия по-прежнему с ним. К счастью, они не отвлекают автора от главного в жизни, а наполняют ее новыми смыслами.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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