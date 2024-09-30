Наша незабвенная… В канун Дня учителя земляки вспоминают свою первую учительницу, хоть минуло с той поры более 70 лет

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Галины Андреевны Годзевой, нашей первой учительницы из невельской школы № 2. После окончания педагогического училища ей, 19-летней девушке, поручили первый в её жизни первый класс. Было это в Александровске-Сахалинском 1 сентября 1943 года, когда в стране шла Великая Отечественная война.

А в город Хонто (будущий Невельск) Галину Андреевну пригласили уже в мирное время. Её тепло принял коллектив учителей начальной школы № 2, образованной (запомните эту дату!) 1 сентября 1946 года в северном районе города Тито-Хонто.

Здесь Галина Андреевна проработала 31 год! Была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Ей, отличнику народного просвещения, присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

В 1949 году невельская начальная школа № 2 получила статус средней школы. Первым её директором стал Василий Павлович Митин. Он заслужил эту честь: фронтовыми дорогами дошёл до Германии. Он из тех, «кто в штыки поднимался, как один, кто брал Берлин».

Василий Павлович на год старше Галины Андреевны Годзевой, но они люди одного поколения. Галина работала в тылу, а Василий воевал на фронте и с победой вернулся в родные края. После двухгодичного курса обу­чения в Орловском учительском институте получил направление на Сахалин. Работал в школах города с 1947-го по 1961 год. Из них десять последних лет директорствовал в школе посёлка Ясноморский, что в 8 км от Невельска.

Нас, первоклассников 1952 года, встретила Галина Андреевна. Класс был большой и шумный – 32 ученика. Директором школы после Василия Павловича Митина (1949 – 1951 год) работал Анатолий Иванович Сперанский (1952 – 1955), специалист с дипломом Ивановского химико-технологического института. В дальнейшем педагогический и ученический коллективы школы № 2 возглавила Людмила Дмитриевна Терещенко (1955 – 1961), выпускница Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

Наш десятый класс выпустился в 1962-м. Все эти годы школа была нам родным домом! 18 учеников получили аттестаты о среднем образовании. В дальнейшем Нина Фролова, окончив Хабаровский пединститут, стала преподавателем французского языка, она доцент, кандидат философских наук. Владислав Мамаев окончил школу с серебряной медалью, а Ленинградский кораблестроительный институт – с красным дипломом. Наташа Сироткина в Хабаровске получила медицинское образование. Многие выпускники нашли призвание в созидательной жизни нашей страны.

Школа растила и воспитывала достойных тружеников. Спасибо ей! Низкий поклон нашим учителям: Галине Андреевне Годзевой, Клавдии Кузьминичне Лефанской, Людмиле Петровне Ковалёвой, Нине Трофимовне Бугрим, Людмиле Трофимовне Штепа, Марии Сергеевне Ченцовой, Людмиле Дмитриевне Терещенко и другим педагогам.

Очень жаль, что наша «вторая» исключена из истории города в 1977 году. Исключена со всеми её коллегами, учителями-предметниками и рядом директоров, с пионервожатой Розой Дмитриевной Кокиной, учениками разных возрастов, медалистами, которых тогда называли «гордостью школы».

Это случилось, когда в городе объявили об открытии новой трёхэтажной школы № 2 (номер из 1946 года ей оставили, а изначальную историю в 31 год вычеркнули, начав всё с нуля). Новому учреждению следовало дать иной номер. Но этого не случилось.

Нам, выпускникам, горько от того, что преданы забвению дорогие нашему сердцу три десятилетия работы школы и наших любимых учителей. Это несправедливо ни с исторической, ни с нравственной точки зрения. Так почему бы невельчанам не исправить ошибку?

Хорошо, что хоть фамилия Галины Андреевны Годзевой внесена в краткий историко-географический справочник «Невельский район» наряду с именами лучших людей, отмеченных правительственными наградами за успехи в труде. Скромная, но всё же память о нашем дважды золотом юбиляре.

Нина Третьякова (Фролова), Владислав Мамаев, Николай и Валерий Карнауховы, бывшие ученики Годзевой.