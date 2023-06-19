Нашествие, которое надо остановить. Сегодня темой нашего разговора будет защита растений от вредителей и болезней

Мелкие, но прожорливые

На картофеле появляются слизни. Места их скопления посыпьте медным купоросом или табачной пылью. Прикопайте вровень с землей ловушки с приманкой: в пластиковые бутылки со срезанным горлышком налейте квас с добавлением соли. Слизней, что прячутся под укрытиями (толем или картоном) собирайте в банку с соленой водой.

Для опрыскивания растений приготовьте раствор из 0,5-литровой банки древесной золы и стакана поваренной соли на ведро воды. Можно также размешать в воде 2 ст. ложки жгучего перца и опрыскать картофельную ботву.

Проволочник вредит всем овощным культурам, но особенно картофелю. Уничтожайте его кладки, рыхлите почву, вносите удобрения по норме, боритесь с сорняками. Результат приносит и такой агрономический прием, как провокационный сев овса или ячменя на картофельных грядках. Тогда проволочник внедрится в корешки зерновых культур, а не в картофельные клубни. И его легко будет извлечь из почвы вместе со всходами.

Крестоцветные блошки по весне шустро набрасываются на сорняки, а потом перебираются на овощные культуры, в частности, на морковь и свеклу. Соскабливают нежный покров молодых листьев, и растения погибают или болеют. Следите, чтобы на границах участка с соседними сотками не было сорняков. Обработайте посадки моркови и свеклы древесной золой или дважды с интервалом в 4 – 5 дней опрыскайте таким раствором: 1 стакан золы залить 3 л кипятка, настоять 12 часов, разбавить до 10 л. Можно воспользоваться и универсальным препаратом актеликом (15 мл на 10 л воды).

Капустная муха облюбовывает молодые неокрепшие растения и возле их корней делает кладку. Через 2 – 3 дня личинки внедряются в корневую систему растений и губят их. Меры защиты от этого вредителя – рыхление и подокучивание. Не уничтожайте жужелиц, это полезные насекомые, которые помогут в борьбе с потомством капустной мухи.

Тепличная белокрылка – крошечная, но вредная мушка, размножается очень быстро. Поселяется на огурцах, томатах, перцах и баклажанах. Это опасный вредитель. Мелкие сосущие насекомые похожи на микроскопическую моль. В виде невзрачных зеленых личинок они покрывают нижнюю сторону листьев, высасывают сок и оставляют сахаристые выделения, на которых поселяются сажистые грибы.

Чтобы растения не погибли, листья снизу опрыскивайте актеликом или боверином. Против тепличной белокрылки работают также: интавир, ТАБ (2 таблетки на 10 л воды, одна обработка), конфидор, ВРК (5 мл на 10 л воды, одна обработка томатов), искра золотая, ТАБ (5 таблеток на 10 л, одна обработка огурцов). Не допускайте загущенных посадок. Хорошо проветривайте теплицу, окуривайте ее дымом.

Паутинный клещ очень плодовит. Паразитирует на огурцах, томатах, перцах, баклажанах в закрытом грунте. Удаляйте листья, на которых появляется белый мучной налет. Хороший результат дает применение битоксибациллина (80 – 100 г на 10 л воды). Через 15 дней опрыскивание повторите. Можно применить малотоксичный препарат фитоверм, КЭ (2 мл на 10 л воды). Обработок должно быть 2 – 3 с интервалом в 15 дней.

Есть и другие эффективные средства от паутинного клеща. К примеру, полведра луковой шелухи залить 10 л воды, нагретой до 60 – 70 градусов. Через сутки раствор процедить, разбавить водой (1:2) и опрыскать растения. Второй вариант: 0,5 кг чеснока растереть и размешать в 0,5 л воды, настоять, процедить, добавить воды до 10 л. Опрыскивание повторить через 3 – 5 дней. Третий: обработать растения трехсуточным настоем 30 г порошка горчицы, разведенного в 10 л воды.

Против тли разведите 8 – 12 мл фитоверма в 10 л воды, в период вегетации 2 – 3 раза опрыскайте растения с интервалом в 15 дней. Фитоверм 2 – 3 раза применяется и против трипсов (20 мл на 10 л воды), опрыскивание проводят с интервалом в 20 дней.

Можно использовать настой луковой шелухи и корочек цитрусовых или обработать растения раствором мочевины (3 ст. ложки на ведро воды). Некоторые дачники ежемесячно пользуются биопрепаратами «Здоровый сад», «Силк», «Эпин-экстра». Кто-то отдает предпочтение актелику, КЭ – это универсальный препарат, работающий по всем вредителям (40 мл на 10 л воды). Требуются две обработки и овощным культурам и саду.

Найдем управу на болезни

Фитофтора – бич картофельных посадок. Проявится это заболевание ближе к августу, тем не менее, в период вегетации дважды обработайте их 1,5-проц. раствором бордоской жидкости и хлорокисью меди (40 г на ведро воды).

На Сахалине картофельные клубни поражает обыкновенная парша – черная и бугорчатая. Вид у такой продукции непривлекательный. На картофелинах, ботве и корнях появляются черные «бородавки». Потери урожая могут быть до 30%. Кусты рекомендуется опрыскать безвредным препаратом «Агат-25» (1 г на 10 л воды) или фитоспорином-М (2 г на 10 л воды, три обработки за сезон).

Если кусты картофеля отстают в росте, обратите внимание на стебли, что ближе к почве. Возможно, на них появились черные перетяжки – «черная ножка». Такие растения удаляйте и аккуратно складывайте в ведро.

Кила может поражать все крестоцветные – редисы, редьку, репу, брюкву и даже такие травы, как сурепка, пастушья сумка и полевая горчица. Грибные споры разносятся водой, дождевыми червями, насекомыми. На корнях овощей появляются мелкие, а затем крупные вздутия. Растения отстают в развитии, увядают и гибнут.

Кила интенсивно развивается на кислых почвах, поэтому проведите их известкование, подсыпьте древесную золу. Вовремя поливайте и подокучивайте крестоцветные культуры. Ни в коем случае не вносите в почву органику, зато неплохо однократно протравить растения 0,1-проц. раствором фундазола.

На земле, пораженной килой, в течение пяти лет нельзя высаживать капустные растения, т. е. салаты, редис, капусту и другие крестоцветные.

На рассаде капусты такое заболевание, как «черная ножка», провоцируют высокая влажность, повышенная кислотность почвы, пониженные температуры. Выбирайте оптимальный режим полива, проводите известкование почвы, применяйте триходермин (20 – 30 г на 10 кв. метров). Помогают чесночная вытяжка (25 г раздавленного чеснока на 100 мл воды) и сок алоэ, разведенный водой в пропорции 1:2 и настоянный в течение 1 – 3 часов.

Ложномучнистая роса в пленочных теплицах проявляется и на огурцах, и на верхней части томатов. На листовых пластинах виден белый мучнистый налет, который переходит на стебли. Вызывают рост опасных грибков высокая влажность, резкие колебания температур, сквозняки. Избегайте этого и старайтесь поливать растения теплой водой не ниже 22 градусов.

Поражает ложномучнистая роса капусту и другие крестоцветные культуры. Проявляется эта болезнь и на смородине. В этом случае готовим настой свежего сенного навоза. На треть уплотняем ведро сеном, до краев заливаем водой. Через три дня настой сливаем и доводим его объем до 10 л и опрыскиваем кусты. Это лучший способ отстоять урожай ягод.

Валентина Косенкова, агроном.

Практикум для садовода

В свое время в СахНИИСХ прошел испытания и хорошо проявил себя в открытом грунте сорт томатов «юниор». Это очень ранний высокоурожайный гибрид. Созревает на 80 – 85 день. Плоды плоскокруглые, розово-красные до 90 г. Вкусовые качества отличные. Урожайность – 9 – 10 кг с кв. метра. Сорт устойчив к фито­фторозу.

При первом прореживании морковь можно пересадить. Она вырастет короткой, но вполне пригодной для еды. А вот при втором прореживании пересаженная морковь не приживется.

Во время бутонизации картофельные грядки рекомендуют подсыпать древесной золой. Она ускорит цветение и образование клубней. Картофель можно полить и зольным раствором.

Коллоидная сера уничтожает растительных клещей на ягодниках (кроме крыжовника), цветочных и лекарственных культурах. Избавляет от килы и черной ножки на капусте, от мучнистой росы и парши на яблоне, от антракноза и аскохитоза на цветочных культурах. Применение: 40 г серы растворить в 10 л воды. Норма расхода – 1 – 2 л на 10 кв. метров. Потребуется 2 – 5 обработок за сезон. Срок последней – за 3 дня до сбора урожая.

Эстрагон на одном месте можно выращивать не более четырех – пяти лет.

Обработка кустов смородины и почвы от вредителей выполняется раствором горчицы (80 г сухого порошка и 30 г хозяйственного мыла на 10 л воды).

Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), прежде удалив слежавшиеся листья.

В 10-литровом ведре ориентировочно помещается (в кг): земля дерновая – 12, земля компостная или парниковая – 10, зола древесная – 5, навозная жижа – 12, навоз свежий коровий – 9, перегной – 8, торф сухой – 5.

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