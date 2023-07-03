Наши барабанщики впереди всех. Ансамбль корейских ударных инструментов «Пулькотнори» взял гран-при

В Ханты-Мансийске прошел фестиваль «Российская студенческая весна». Мероприятие собрало две тысячи участников из 68 регионов. Высшую награду завоевали воспитанники детской школы искусств «Этнос» – ансамбль «Пулькотнори». Они исполняли композицию «Хвасан».

Также ребята стали победителями III Национальной премии поддержки талантливой молодежи на фестивале в инструментальном направлении.

– Я обучаю детей игре на корейских национальных ударных инструментах уже более 28 лет, – рассказала музыкальный руководитель ансамбля, заслуженный работник образования области Юлия Син. – За это время моим воспитанникам удалось совершить огромный скачок в развитии мастерства игры на ударных. Программа обучения создана на основе моего личного опыта. В подготовке детей участвуют даже профессиональные педагоги из Республики Корея и КНДР.

«Пулькотнори», который в переводе с корейского языка означает «фейерверк», был основан в 2007 году на базе отделения корейского национального искусства детской школы искусств «Этнос». С 2015 года в ансамбле полностью новый состав: Юн Джин Араон, Мария Дегтярева, Мисон И, Анастасия Ким, Матвей Ким, Арсений Корниенко, Ан На Ли, Ми Сун О, Татьяна Сим, Сон Ми Син, Гым Сун Тен.

В 2018 – 2019 годах ребята проходили стажировку в Государственном центре корейской традиционной музыки Намдо. В 2019 году ансамбль взял гран-при на VI школьном смотре-конкурсе ансамблей народных инструментов «Преображение». В 2022-м – гран-при XI международного конкурса-фестиваля национальных культур «Душа народа моего» в Москве и гран-при V международного конкурса исполнителей корейской традиционной музыки в Сеуле.

Кроме ансамбля «Пулькотнори» призовое место также заняла группа «СИДО». Они единственные на фестивале исполнили рок «живьем».

В инструментальном направлении победили дуэт «Сосна» и коллектив «Коре». В оригинальном жанре первое место досталось «Пулькотнори» и «Young Bullet crew».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.