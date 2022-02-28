Наши братья сегодня в беде. Сахалин сострадает Донбассу

Акция в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик прошла на привокзальной площади Юж­но-Сахалинска.

Организатором ее стало региональное агентство по делам молодежи.

Девушки раздавали всем желающим наклейки, их можно назвать своего рода навигаторами, чтобы найти адреса, по которым можно оказать посильную помощь. В них содержится qr-код, он выводит на сайты, с которых можно перевести средства, а также хэштеги #МыВместе #ВремяПризнавать #СвоихНеБросаем в соцсетях. Их легко наклеить на стекла автомобилей, торговых точек, в других общественных местах.

Житель Волгограда Андрей Корнев, находящийся у нас в командировке, рассказал, что боль Донбасса ему близка – ведь его регион находится недалеко от этих территорий, и сейчас на берега Волги привозят беженцев.

– Нам нельзя оставаться в стороне, – говорит мужчина, ведь там живут наши, русские люди.

Аналогичное мнение высказала и жительница Макарова Ольга Симко.

– Эта акция одним днем не ограничится, – рассказала «Советскому Сахалину» сотрудница агентства по делам молодежи Анастасия Погурова. – Во вторник она пройдет возле южно-сахалинского аэропорта, потом шагнет в районы, в том числе и курильские.

Сейчас по всей области развернут сбор одежды и предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса, поясняет Анастасия. Наша акция – часть этой мощной поддержки. В эти дни приходит понимание, что все мы как одна большая семья и можем помочь попавшим в беду.

К сбору денежных средств в помощь пострадавшим гражданам из Донецкой и Луганской народных республик присоединились сотрудники областных и муниципальных органов власти. Они приняли решение добровольно пожертвовать свой однодневный заработок.

Деньги направляют в единый гуманитарный центр в Ростовской области, который является федеральным оператором по оказанию гуманитарной помощи. Средства, собранные в том числе и сахалинцами, очень нужны жителям Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, массовой эвакуацией людей, среди которых много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов, требуется помощь людям, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных и близких.

Сахалинское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции поддержки и объявляет сбор гуманитарной помощи.

Перечень вещей, которые можно предоставить в пункт приема вещей: полотенца бумажные; салфетки бумажные; туалетная бумага; одноразовая посуда, стаканы, кружки, ложки, вилки; постельное белье; полотенца банные; полотенца для рук; одеяла; подушки; пеленки; памперсы; развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы), альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски; школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т. д.); детские игрушки; одежда 0 – 1 (ползунки, рубашки, кофты); детские бутылочки; соски (пустышки); нижнее белье детское; детские носки; игрушки; настольные игры.

Евгений АВЕРИН.

Перечень пунктов сбора вещей для беженцев:

1. ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» (г. Юж­но-Сахалинск, ул. Больничная, 34);

2. Отделение ГКУ ЦСПСО по Алек­сандровск-Сахалинскому району (г. Алек­сандровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 21а);

3. Отделение ГКУ ЦСПСО по Анивскому району (г. Анива, ул. Ленина, 20);

4. Отделение ГКУ ЦСПСО по Долинскому району (г. Долинск, ул. Комсомольская, 27);

5. Отделение ГКУ ЦСПСО по Корсаковскому району (г. Корсаков, ул. Советская, 23);

6. Отделение ГКУ ЦСПСО по Макаровскому району (г. Макаров, Ленина, 20);

7. Отделение ГКУ ЦСПСО по Невельскому району (г. Невельск, ул. Советская, 55);

8. Отделение ГКУ ЦСПСО по Ногликскому району (пгт. Ноглики, пер. Школьный, 8);

9. Отделение ГКУ ЦСПСО по Охинскому району (г. Оха, ул. Советская, 31);

10. Отделение ГКУ ЦСПСО по Поронайскому району (г. Поронайск, ул. Саперная, 5);

11. Отделение ГКУ ЦСПСО по Смирныховскому району (пгт. Смирных, ул. Маяковского, 5);

12. Отделение ГКУ ЦСПСО по Томаринскому району (г. Томари, ул. Садовая, 43);

13. Отделение ГКУ ЦСПСО по Тымовскому району (пгт. Тымовское, ул. Октябрьская, 83);

14. Отделение ГКУ ЦСПСО по Углегорскому району (г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, 4);

15. Отделение ГКУ ЦСПСО по Холмскому району (г. Холмск, ул. Победы, 16).

Пункты приема вещей будут работать по 5 марта включительно с 11 до 20 часов, в том числе в субботу и воскресенье.