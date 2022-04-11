Наши девчонки показывают пример самоотверженной борьбы. Сахалинцы на спортивных турнирах

Лучший бой Алины Гречко

Сборная команда Сахалинской области по боксу завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали первенства Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниорок 17 – 18 и девушек 15 – 16, 13 – 14 лет. Соревнования проходили во Владивостоке и собрали более 140 спорт­сменов из девяти регионов страны.

Воспитанницы спорт­школы Долинска Алевтина Бутковская в весовой категории до 54 кг и Алина Гречко в категории до 51 кг стали обладательницами золотых медалей среди девушек 13 – 14 лет. Также Алине Гречко вручили специальный приз соревнований «За лучший бой».

Еще одна представительница долинской спортшколы Юлия Мочалова завоевала «серебро» (девушки 15 – 16 лет, до 52 кг).

Бронзовую награду в категории до 42 кг среди девушек 13 – 14 лет взяла Анастасия Дементьева из спорт­школы Томари, сообщили в региональном министерстве спорта.

«Сахалин» уступил «Знамени»

10 апреля ФК «Сахалин» в матче 2 тура второго этапа первенства России среди команд ФНЛ-2 (группа 3 «Б») играл в Ногинске против местного «Знамени».

Это была третья встреча соперников. Первая из них проходила в Южно-Сахалинске и завершилась нулевой ничьей. Во второй в Ногинске (ровно год назад, 10 апреля 2021 года) хозяева поля победили благодаря голу Романа Павлюченко с пенальти.

И в третьей игре «Знамя» победило – 2:0.

На исходе первого тайма гости сфолили в своей штрафной площадке после розыгрыша углового. К «точке» вышел Роман Павлюченко. Экс-форвард сборной команды России не промахнулся.

В середине второго тайма голкиперу «Сахалина» Александру Хорошилову вновь пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот.

В этой игре в основном составе островной команды дебютировал воспитанник спортшколы «Сахалин» Максим Азаренков.

– Думаю, игра болельщикам понравилась. Она была обоюдоострой, а к поражению привели наши грубейшие ошибки, – сказал главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.