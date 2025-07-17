Наши герои

Пермяков Владимир Васильевич (1924 – 1995) призван в Красную Армию в 1942 году. Окончил курсы механиков-водителей при Омском танковом училище. С 1944 года воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Румынии, Польши, Германии. В 1945-м механик-водитель танка Т-34 49-й гвардейской танковой бригады 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Гвардии старший сержант.

Проявил личную отвагу и мужество в Белорусской, затем в Висло-Одерской наступательных операциях.

С 14 по 30 января 1945-го прошёл на своём танке по тылам противника свыше 500 км без единой поломки.

В бою за город Сохачев (Польша) 16 января 1945-го одним из первых ворвался на улицы и настиг уходящую колонну врага. Гусеницами танка раздавил 25 автомашин, 2 орудия, 10 конных повозок и 58 солдат.

При освобождении населённого пункта Любень (Польша) 19 января 1945-го ворвался на вражескую позицию и раздавил противотанковое орудие вместе с расчётом. Затем на аэродроме уничтожил 5 немецких самолётов.

В составе передовой группы из 4 танков в ночь на 22 января 1945-го атаковал город Хоэнзальца (ныне Иновроцлав, Польша). Воспользовавшись паникой в гарнизоне, танкисты уничтожили телеграф, радиоузел, аэродром. На железнодорожной станции захватили отходящий эшелон. Затем перерезали шоссе и удерживали его до подхода главных сил. Потери противника составили 37 автомашин, 18 конных повозок, 3 самолёта, эшелон, до 50 солдат. За этот подвиг Владимир Пермяков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Также награждён орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

За год участия в войне был трижды ранен и четыре раза контужен.

Войну закончил в Берлине, у рейхстага.

В 1954 году с семьёй приехал на Сахалин, жил сначала в Матросово, затем в Поронайске. Работал механиком на хлебокомбинате и целлюлозно-бумажном заводе. В честь В. В. Пермякова названа центральная площадь Поронайска, где ему установлен памятник. Почётный житель Поронайского городского округа.

Трудовая доблесть

Шкипер-тысячник колхоза имени XVII партконференции Широкопадского района Василий Григорьевич Супукарев первым в области выполнил план 1945 года по вылову рыбы.

Колхоз «Рассвет» первым в Кировском районе начал подъём паров. Тракторная бригада т. Кутилова уже вспахала 18 гектаров земли. Лучшие показатели работы у тракториста т. Авласовича.

Забойщик шахты Арково тов. Киреев полугодовую норму по добыче угля выполнил на 216 процентов, тов. Гуськов – на 205, тов. Лавелин – на 195 процентов. Росту производительности труда помогал врубмашинист тов. Папанов, выполнивший шестимесячное задание на 159 процентов. Токарь тов. Лумпов и слесарь тов. Балуев выработали более двух норм каждый.

В соревновании в честь нашей победы среди предприятий промкооперации лучших показателей добился коллектив артели «Красный восток» (председатель тов. Мицук). Он уже на четверть опережает план июля.

Благоустраивают город

Большую помощь городскому коммунальному хозяйству в благоустройстве Александровска оказывают трудящиеся. Ежедневно после работы служащие и рабочие организованно выходят на строительство дорог, ремонт тротуаров и заборов. За несколько недель в городе отремонтировано 2400 погонных метров тротуаров, прокладывается дорога к шахте № 4, высажено несколько сотен деревьев, на центральной улице разбито несколько газонов. Начался ремонт зданий, жилых домов, учреждений, электростанции, поликлиники.