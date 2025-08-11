Наши герои

Шапарь Николай Иванович призван в Красную Армию в 1940 году. Воевал в составе Крымского, Северо-Кавказского, 1-го и 3-го Белорусских фронтов, отдельной Приморской армии. Участвовал в освобождении Польши, Германии, Чехословакии. В 1945-м – командир 76-мм орудия 61-го артполка 20-й стрелковой дивизии 20-го стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта, старший сержант.

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу».

В книге Николая Вишневского «И должен помнить мир спасённый» рассказывается об одном из подвигов Шапаря.

Во время отражения девяти атак противника при форсировании реки Западный Буг и уничтожения окружённой группировки противника западнее Бреста в июле 1944-го старший сержант огнём своего орудия уничтожил два пулемёта, миномётный взвод, 6 повозок, 2 автомашины и до взвода солдат неприятеля. Затем развернул орудие и прямой наводкой уничтожил курсирующий в попытке выйти из окружения венгерский кавалерийский эскадрон.

На Сахалине проживал с 1961 года, сначала в Ногликах, затем в Буюклы. Работал на деревообрабатывающем заводе.

В этот день 80 лет назад

На Дальнем Востоке советские войска с утра 9 августа по дальневосточному времени пересекли на широком фронте границы Маньчжурии в Приморье, в районе Хабаровска и Забайкалье. За день наши войска продвинулись в глубину обороны противника на 15 – 22 километра.

«Советский Сахалин» начал публиковать оперативную сводку от Советского Информационного бюро.

Так, в течение 12 августа в Приморье войска 1-го Дальневосточного фронта, наступая в горно-лесистой местности, овладели городом Мишань и рядом крупных населённых пунктов.

Юго-западнее Хабаровска войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с кораблями Амурской речной флотилии заняли 8 населённых пунктов, южнее Благовещенска – город Сюньхэ и станцию Айгунь.

Войска Забайкальского фронта с боем овладели городом Якэши. На ряде участков подвижные части форсировали Большой Хинган.

Корабли и десантные части Тихоокеанского флота с боем овладели морскими портами японцев в северной Корее – городами Юки и Расин.

Авиацией и нашими кораблями были потоплены 2 японских эсминца и 14 транспортов.

Тыл – фронту

На предприятиях, в колхозах, учреждениях проходят митинги и собрания трудящихся. Весть о войне с Японией встречена с глубоким удовлетворением. Сахалинцы обязались работать не покладая рук на всех участках трудового фронта. «Советский Сахалин» публикует подборку информаций под общим заголовком «Поможем Красной Армии разгромить японского агрессора».

В первые дни войны всюду царили образцовый порядок, дисциплина и ударный труд.

Так, на заводе «Широкая Падь» 9 августа коман­да знатного шкипера тов. Подлипалина привезла с моря 65 центнеров рыбы, команды шкиперов тт. Ильдюганова и Пятака – 22 и 26 центнеров.

На нефтепромысле Катангли бригады мастеров тт. Молчана и Бойко дали десятки тонн горючего сверх плана.

На Мгачинской шахте забойщик-орденоносец тов. Гордеев по болезни был переведён на поверхностные работы. Узнав об объявлении войны Японии, он спустился в забой и в первый же день значительно перевыполнил норму выработки.

Горняки решили также отработать 40 часов сверхурочно на подготовке шахты к зиме, а в первый же выходной день объявить воскресник, средства от которого передать в фонд помощи семьям военнослужащих.