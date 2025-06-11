Наши герои

Иван Филиппович Ревищин, уроженец Тульской области, в 1934-м призван на службу в пограничные войска на Сахалине. После демобилизации остался на острове, работал на нефтепромысле Катангли. С началом войны призван в армию. Служил на Сахалине, а после окончания офицерских курсов отправлен на фронт. С ноября 1944-го младший лейтенант Ревищин командовал взводом батареи 45-мм орудий 295-го стрелкового Краснознамённого ордена Суворова полка 183-й стрелковой Харьковской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 101-го стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта. Освобождал Польшу и Чехословакию.

Из характерис­тики командира взвода, при­ведённой в книге «Выстояли и победили» (издание Макаровского районного совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов и Макаровского отделения организации «Дети войны»).

«Товарищ Ревищин в боях на подступах к Моравской Остраве показал себя смелым, мужественным офицером. Решительно продвигал орудия, находясь в боевых порядках пехоты, уничтожая прямой наводкой огневые точки противника.

30.04.45 года при форсировании реки Одер, выдвинув орудия на прямую наводку и умело их замаскировав, уничтожил 8 пулемётных точек противника, рассеял и уничтожил до взвода пехоты, пытавшейся контратаковать наши подразделения.

05.05.45 года в районе Петржвальд, смело преследуя противника, уничтожил две огневые точки противника и подавил огонь двух миномётов».

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». После войны боролся с бандеровцами на Украине.

Демобилизовавшись, приехал с семьёй на Сахалин, в Макаров. Работал в Макаровском райкоме партии и в посёлке Широкая Падь.

Трудовая доблесть

Вдохновлённые победоносным окончанием Великой Отечественной войны, напряжённо трудятся нефтяники промысла Катангли. Первенство в соревновании держит бригада № 2 мастера тов. Кошулько. Сверх плана мая она дала более 100 тонн горючего. Самой высокой дебитностью отличаются скважины старших операторов тт. Берга, Комиссарова и Балашова.

Полностью выполнили план сева зерновых колхозы «Рассвет», им. Сталина, «ХХ лет ВЛКСМ» и «Красный пограничник». Колхозы «Рассвет» и им. Менжинского заканчивают посадку картофеля.

Бригада ставного невода № 1 колхоза «Труддисциплина» Широкопадского района, где бригадиром тов. Баркунов, благодаря самоотверженному труду 8 июня полностью завершила годовой план, сдав 1018 центнеров рыбы. Особенно напряжённо работали тт. Лежнева, Литвиненко, Кафецова, Тузлукова и другие.

За вклад в Победу

9 июня опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Медалью награждаются рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта; колхозники и специалисты сельского хозяйства; работники науки, техники, искусства и литературы; работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций, обеспечившие своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

После смены – в библиотеку

На рыбозаводе «Кирпичики» активно работает общепоселковая библиотека (заведующая красноармейка тов. Николайчук). Здесь всегда много читателей. Они интересуются новостями, свежими газетами, новыми книгами. Часто организуются коллективные читки книг, газетных материалов. Библиотека скупила у населения и отреставрировала более 100 книг. Это было хорошим пополнением библиотечного фонда.

Забота комсомольцев о семьях военнослужащих

Комсомольская организация топливного треста, где секретарём тов. Диц, организовала воскресник по оказанию помощи красноармейским семьям своего предприятия. Комсомольцы вспахали огород двум красноармейкам. Проверили бытовые условия семей военнослужащих, выявили, в чём они нуждаются, и оказали помощь.

Это мероприятие поддержали комсомольцы артели «Кож­обувь», где секретарём тов. Галкина. В свободное время они поставили забор вокруг огорода матери красноармейца.