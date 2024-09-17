Наши – лучшие среди 5000 бойцов

Воспитанники отделения кикбоксинга спортивной школы «Кристалл» Богдан Лабунский и Владислав Ма, а также тхэквондист Денис Ли (тренеры Ан Сухаги и Алексей Буторин) завоевали три бронзовые медали на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В соревнованиях, которые проходили в Анапе, принимали участие свыше 5000 спортсменов из более 70 регионов страны.

Богдан Лабунский выступал в весовой категории «35 кг», Владислав Ма – «65+ кг». Тхэквондист Денис Ли – в категории «55 кг».

Таким образом, на Играх островная команда сумела завоевать 11 медалей – одну золотую, две серебряные и восемь бронзовых – в мас-рестлинге, джиу-джитсу, рукопашном бое, кикбоксинге и тхэквондо.

Сахалинские каратисты повязали «Малахитовый пояс»

Воспитанники островной школы восточных видов единоборств завоевали три награды всероссийского турнира по каратэ «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге.

Артем Воротынов одержал победу в категории «ката» среди юношей 14 – 15 лет. Он выступает под руководством тренера Ольги Рудых. Бронзовые медали забрали Максим Рыбкин среди юниоров 16 – 17 лет в категории «до 68 кг» и Денис Паршиков среди юношей 14 – 15 лет в категории «до 63 кг». Оба спортсмена занимаются каратэ у Александра Рима.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с собрали более 1200 спортсменов из 38 регионов страны.

Вольные борцы почтили память тренера

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» Южно-Сахалинска подвели итоги Всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Н. П. Карпенко среди юношей и девушек до 18 лет.

Участвовали юноши и девушки в возрасте до 18 лет из Амурской, Московской, Новосибирской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 130 борцов.

– Турнир достаточно значимый для Сахалинской области. Есть очень хорошие перспективные ребята, которые раскрываются, показывают серьезные результаты на всероссийских соревнованиях. Красивые и техничные броски, молниеносные проходы, здесь нужно просто смотреть и наслаждаться этим зрелищным видом спорта, – рассказал главный судья соревнований Александр Ваулин.

Лучшими в своих весовых категориях среди юношей стали Махмадрахим Одилов, Кирилл Жилкин, Даниил Соломатин, Леонид Корчагин, Михаил Гоков, Егор Суслов, Егор Губриенко, Иван Мельников (все – Сахалинская область), Амир Расулов (Приморский край).

Сильнейшими среди девушек стали Камила Мустафаева, Елизавета Шестакова, Полина Минасова, Вера Ильина, Диана Катрич и Кристина Щукова (все – Сахалинская область), Алина Касьянова (Приморский край),

1:2 и 2:1

15 сентября завершился пятнадцатый тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Команда «СШ «Сахалин» играла в гостях против ФК «Благовещенск».

В турнире U16 «Благовещенск» практически потерял шансы подняться выше восьмого места, тогда как «СШ «Сахалин» претендует на один из комплектов наград.

Обе команды пропустили по 25 мячей, но если футболисты из столицы Амурской области забили 10, то островитяне – 21. Поэтому у хозяев поля было 11 очков, а у гостей – 22.

Однако в этот раз «Благовещенск» сумел забить в два раза больше сахалинцев и забрал у них три очка. Итог матча – 2:1.

«У «старшаков» победила «СШ «Сахалин» – с тем же счетом 2:1.

Два гола – не гарантия победы

15 сентября в Южно-Сахалинске состоялся матч первенства ДФО по футболу среди юношей U14 (2011 г. р.). «СШ «Сахалин» принимала «Академию «Искра» из Хабаровска.

Турнир катится к завершению, а у островной команды в графе «забитые мячи» грустил ноль. Но, наконец, это упущение исправлено. Команда Александра Корзанова забила первые голы.

На 12-й минуте Степан Ткачук вывел хозяев поля вперед, послав мяч в сетку после сольного прохода.

Удержать преимущество, правда, не получилось. За следующие двенадцать минут гости отличились трижды (Дмитрий Щеглов – один, Дмитрий Яковлев – два).

Во втором тайме Алексей Ренжин сократил отставание, наказав соперника за вальяжность.

Но гол Арсения Карпова поставил шлагбаум на надеждах сахалинцев набрать первые очки. Итог – 4:2 в пользу хабаровчан.

Состав «СШ «Сахалин»: Давид Кочарян, Алексей Баканов, Владислав Ким, Сергей Клименко, Сергей Кулаков (Матчей Лесников, 31), Вячеслав Пелипенко, Алексей Ренжин, Сергей Стулев (Артем Им, 31), Артем Тарасенко, Степан Ткачук, Елисей Шеренков.