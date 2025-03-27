Наши смежники – полиграфисты

В 1920 – 1960 годах у «Советского Сахалина» была своя типография, затем своё издательство «Советский Сахалин». В январе 1965-го была образована Сахалинская областная типография. В неё вошли типография издательства «Советский Сахалин», книжно-журнальная типография и типография «Транспорт». Новое предприятие (кроме типографии «Транспорт») заняло два этажа в здании на ул. Дзержинского, 34. На третьем этаже расположились редакции областных газет «Советский Сахалин», «Молодая гвардия» и «По ленинскому пути» (на корейском языке). Здесь они и находились до 1991 года.

В январе 1975-го было создано издательство Сахалинского обкома КПСС. И оно стало посредником между редакциями и типографией в части договоров и финансов.

В типографии работали первоклассные линотиписты Валентина Максимцова, Анастасия Гаврилина, Роза Мисюркеева, Любовь Абатурова, Валентина Колотилина (впоследствии она перешла в «Советский Сахалин» оператором компьютерного набора и проработала здесь десятки лет).

Верстали газету метранпажи Иван Лискин, Анатолий Яковлев, Николай Головня и победитель двух профессиональных конкурсов наборщиков Людмила Седюк (Лакеева).

Готовили печатные формы и печатали стереотипёр Илларион Ким, печатники Абдугами Гафуров и Владимир Михайлов, мастера Анатолий Радь, Олег Ким, Андрей Воронин и другие.

С конца прошлого века редакция набирает тексты и верстает полосы на своей электронной технике. Готовая газета передаётся на FTP-сервер областной типографии. Там изготавливают офсетную форму – переносят изображение на металлическую пластину. Эти пластины устанавливаются на ротационные машины. И вскоре пахнущие свежей краской номера «Советского Сахалина» по конвейеру поступают в газетную экспедицию, доставляются на почту. И далее – подписчикам и в киоски розничной печати.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.