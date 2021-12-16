Наши спортсмены достойно представляют регион. Островная горнолыжница Рината Абдулкаюмова стала победительницей этапа Кубка России

На Кубок России

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» проходят очередные этапы Кубка России 2021/2022 года по горнолыжному спорту. Участницами женской гонки в слаломе-гиганте стали 64 спортсменки.

Уверенную победу одержала Рината Абдулкаюмова, представляющая Сахалинскую область. Она показала лучшее время на обеих трассах. Тройку лидеров замкнула южносахалинка Софья Матвеева.

В десятку сильнейших пробились еще две островные горнолыжницы. Софья Крохина заняла шестое место, а Эллина Дьяченко – восьмое.

Две «бронзы»

В Хабаровске состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по самбо. За медали боролись спорт­смены из восьми регионов.

Самбисты разыграли награды мужского чемпионата, а также первенства среди юношей 15 – 17 лет и юниоров 17 – 19 лет.

Успешно выступил воспитанник областной спорт­школы самбо и дзюдо Эмир Айсин (тренер Евгений Шабашов). Сначала он завоевал бронзовую медаль первенства ДФО среди юниоров 2002 – 2004 г. р. (весовая категория до 64 кг), а затем повторил свой успех в чемпионате ДФО, где также занял третье место.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ДФО для участия в первенстве России в Балакове (январь 2022 года) и чемпионате страны в Екатеринбурге (март 2022 года).

Как победить 14 борцов

В Чите прошли XXX всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей, посвященные памяти мастера спорта СССР Виктора Зверева. В состязаниях приняли участие спорт­смены не старше 18 лет из восьми регионов Сибири и Дальнего Востока.

Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска и спортивной школы г. Анивы. Они сумели завоевать три медали.

В весовой категории до 55 кг был заявлен Артем Ахмадеев из Южно-Сахалинска (тренеры Хон У Сик и Эдуард Зарюта). Соперниками островитянина были 15 борцов. Сахалинец проиграл только одну схватку (серебряному призеру турнира) и занял третье место.

Также третье место занял Даниил Завитаев из Анивы (тренер Олег Накагава). Он выступал в весовой категории до 80 кг (11 участников).

В весовой категории до 110 кг победителем стал Матвей Чифуров из Южно-Сахалинска (тренеры Хон У Сик и Эдуард Зарюта). На пути к золотой награде сахалинский «греко-римлянин» одержал четыре победы.

«Иду на рекорд!»

Сахалинская команда вошла в десятку лучших на фестивале чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО», который проходил с 8 по 12 декабря в Белгороде. В нем приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 43 регионов России.

В финале из шестнадцати сильнейших команд островная сборная заняла седьмое место. Результат складывался из итогов командной гонки. Пройти на время полосу препятствий всем шестерым сахалинцам удалось за 13.21 секунды.

Островной спортсмен Евгений Дорохов занял второе место в беге на скорость. Он пробежал 30-метровку за 4.10 секунды.

Бег на скорость был одним из этапов соревнований под названием «Иду на рекорд!». В этом году он прошел впервые и собрал 49 сильнейших атлетов. Участникам предстояло показать лучшие результаты в испытаниях на силу, скорость и гибкость.

Каждый норматив выполняют по очереди значкисты трех ступеней – VI, VII и VIII. В каждой номинации максимум 3 участника. Сахалинец решил испытать себя в беге. Евгению Дорохову не хватило одной сотой секунды, чтобы установить рекорд.

Наш спортсмен не отчаивается. В своем Instagram-аккаунте атлет разместил фото с Книгой рекордов ГТО и написал: «Я к тебе вернусь на следующий год, жди меня!».

С трамплина – на лыжах

Сахалинец Дмитрий Серегин завоевал «бронзу» всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Каменный цветок». Состязания прошли в Нижнем Тагиле и собрали более 200 спортсменов со всей страны.

На трамплине мощностью HS-20-49 Дмитрий Серегин показал результат 214 баллов с дальностью прыжка 41 метр.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Фото: https://sport.sakhalin.gov.ru/