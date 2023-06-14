Наши спортсмены достойно представляют регион

Сильная Анастасия

Сахалинская тяжелоатлетка Анастасия Демченко завоевала серебряную медаль чемпионата России.

Соревнования проходили в Новом Уренгое и собрали более 250 спортсменов со всей страны.

Анастасия выступала в весовой категории «45 кг». В рывке спортсменка показала результат 65 кг, в толчке – 77 кг, сумма двоеборья – 142 кг, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

— Всего полгода назад Анастасия стала мамой, но уже смогла набрать шикарную спортивную форму. В упорной борьбе с именитыми спортсменкам Настя показала достойный результат, лучшее выступление в этой весовой категории – все шесть попыток она выполнила без падений, — отметил тренер спортсменки Артур Никитин.

Лучшие из лучших

Весной 2023 года сахалинские волейболисты принимали участие в четырех финалах первенства России. На этих турнирах три воспитанника островной спортшколы по волейболу были признаны лучшими игроками в своих амплуа.

— Впервые в истории наши волейболисты были удостоены специальных призов лучших игроков в финале всероссийского первенства, — говорит тренер спортшколы Марина Борисовна Захарова.

В первенстве России среди девушек 2009 г.р. лучшей связующей была признана Дарья Золотухина.

На турнире девушек 2007 г.р. приз «Лучший связующий» был вручен Дарье Туркиной.

А Кирилл Винник привез на Сахалин приз «Лучший защитник» (он получил его на первенстве России среди юношей 2009 г.р., где выступал за сборную ДФО, сформированную на базе команды Забайкальского края, и занял четвертое место).

Чемпионат ДФО по боксу

В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19 — 40 лет. В нем принимают участие 59 спортсменов со всех регионов ДФО.

Бои проходят по системе с выбыванием после первого поражения в 13 весовых категориях: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, свыше 92 кг.

— За последние пять лет мы подготовили хороших боксеров, которые достойно представят наш регион на этом чемпионате. Все они воспитанники невельской, корсаковской, шахтерской и южно-сахалинской спортшкол, — рассказал исполняющий обязанности президента сахалинской федерации бокса, заместитель главного судьи чемпионата Николай Слищук.

Соревнования продлятся до 17 июня в спорткомплексе «Олимпия Парк». Финальные бои и награждение состоятся в эту в субботу в 17:00. По итогам чемпионата лучшие спортсмены представят Дальний Восток на всероссийских состязаниях.