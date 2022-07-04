Наши спортсмены «на коне». Островитяне взяли «Эверест», продемонстрировали хорошие навыки на соревнованиях по верховой езде, отличились на футбольном поле

С «тропы» – в сборную команду России

Пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали сахалинские спортсмены на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по конному спорту. Соревнования проходили в Московской области с 26 по 30 июня.

Спортсмены и их лошади соревновались в программах «Английская верховая езда», «Эстафета. Огибание шестов», «Рабочая тропа», а также в нескольких вариантах выездки, сообщили в региональном министерстве спорта.

Три золотые медали принесла команде сахалинка Вера Игамбердыева. Девушка выступала в эстафете, выездке и проявила себя на «тропе». Высокие результаты позволили спорт­сменке попасть в сборную команду России.

В огибании шестов первый результат показал Егор Темный. На «рабочей тропе» сахалинец стал бронзовым призером и вошел в резервный состав сборной страны.

Три медали разных достоинств завоевал Владимир Подольный: «золото» за «рабочую тропу», «серебро» за выездку и «бронзу» за огибание шестов.

«Гонки героев»

Островные спортсмены стали обладателями четырех медалей забега с препятствиями «Гонка героев». Соревнования прошли во Владивостоке на полигоне «Горностай» и собрали более 1900 любителей спорта.

Участников состязаний ожидали 27 испытаний, расположенных на трассе протяженностью около 8 км. Среди них – барьеры, различные виды рукоходов, горизонтальные сетки, переходы по бревну, вертикальные заборы, горки с канатами, элевация, проем из шин и финальное препятствие – семиметровый «Эверест».

Наш регион на гонке представляли 22 спортсмена в разных возрастных категориях, сообщили в областном министерстве спорта.

По итогам забегов сахалинцы Александр Артюкевич и Виктор Усов стали обладателями золотой и серебряной медалей соответственно в группе «AGE 30-34». В категории «AGE 35-39» Юрий Лагун завоевал награду высшей пробы, а Андрей Лупарев показал второй результат.

Сахалинцы также могут попробовать свои силы, индивидуально или в команде, в островной гонке с препятствиями «Pride Race» (18+), которая состоится 3 сентября 2022 года. Регистрация участников проходит на сайте priderace.ru.

На третьем месте

В Находке подведены итоги зонального турнира (Дальний Восток) Кубка Российского футбольного союза среди юношеских команд клубов ФНЛ и ФНЛ-2. Путевку на финал оспаривали семь команд юношей 2008 г. р.

Состязания начались с группового этапа. На этой стадии участников разделили на две группы.

В группе «А» играли «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «СКА-Хабаровск», «Локомотив» (Уссурийск).

В группу «Б» были заявлены «КСШОР» (Владивосток), «РССШФ» (Якутск), «Океан» (Находка), «Академия Динамо» (Владивосток).

Островной регион представляли воспитанники спорт­школы «Сахалин» (тренеры Евгений Царьков и Вячеслав Кошкин).

Островитяне начали состязания с волевой победы над «Локомотивом» (2:1). Оба гола на счету Владислава Фоменко.

Затем последовало поражение от «СКА-Хабаровск» (0:3). Набрав три очка, сахалинская команда вышла в полуфинал со второго места.

В полуфинале «Сахалин» играл с «Академией Динамо». После первого тайма впереди были приморские футболисты (2:1). Сахалинцы пытались восстановить равновесие, но им не хватало точности в завершающей стадии атак. А соперники забили еще два гола и победили со счетом 4:1.

В игре за третье место островные игроки соперничали с «РССШФ» из Якутска. В основное время матча зрители не увидели забитых мячей, а серия пенальти принесла победу сахалинцам – 4:1. Здесь блестяще проявил себя голкипер островитян Артем Щепанский.

Победителем турнира стала «Академия Динамо» (Владивосток), «СКА-Хабаровск» – второй.

Лучшим нападающим турнира признан Эдуард Боку («Сахалин»).

Две победы

1 июля состоялись матчи 8 тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» гостил в Находке у местного «Океана».

Начало встречи команд 2007 г. р. (U16) оказалось в пользу гостей. На 8-й минуте Иван Герасимов подал угловой, и Богдан Данилин, опередив двух защитников, послал мяч в сетку. Этот гол оказался единственным.

Это уже восьмая победа подряд «Сахалина». Островитяне прочно обосновались на верхней строчке турнирной таблицы, оторвавшись от ближайших преследователей на пять очков.

Матч команд U17 (2006 г. р.) оказался результативным. «Сахалин-2006» добился крупной победы – 5:2. Островитяне догнали лидирующий ФК «Благовещенск», у которого они выиграли в первом туре. Обе команды имеют по 18 очков после семи игр.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.