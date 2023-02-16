Наши среди лучших. На этапе Кубка страны по горным лыжам сахалинцы занимают призовые места

Удачные старты

В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту. В фанпарке «Бобровый Лог» состоялась гонка в слаломе.

Сахалинец Артем Кашинцев завоевал серебряную медаль.

В топ-10 попали еще три представителя островного региона: Дмитрий Пышкин был четвертым, Роман Зверян – седьмым, Кирилл Казаков – девятым.

Лучший результат среди островитянок показала Анна Шухова (четвертое место), а на пятом – 19-летняя Лина Литвинова.

Состоялась гонка в слаломе-гиганте среди женщин. На старт вышли 52 спортсменки.

По итогам двух трасс бронзовую медаль завоевала Рината Абдулкаюмова (Сахалинская область).

Всего лишь 0,03 секунды проиграла ей островитянка 21-летняя Эллина Дьяченко.

В десятке сильнейших были еще две наши горнолыжницы: Софья Крохина – шестая, Анна Шухова – седьмая, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Также бронзовую медаль завоевал Дмитрий Пышкин.

На старт слалома-гиганта вышли свыше 120 спортсменов.

В десятке сильнейших оказались еще два сахалинца: Александр Михайлов – на восьмой строчке итогового протокола, Юрий Другов – на десятой.

С лентами и мячами

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике завершился в Южно-Сахалинске. Участвовали 170 спортсменок.

Соревнования включали в себя групповые упражнения, индивидуальное и командное многоборье.

Островные гимнастки завоевали две медали. В групповых упражнениях в финале с лентами-мячами Екатерина Танненберг, Алина Абдиллаева, Милана Сиверцева, Эльвира Олифир, Юлия У и Антонина Болдова в составе команды Сахалинской области-1 стали обладательницами бронзовой награды.

Также третье место в командном многоборье заняли Эльвира Олифир, Милана Сиверцева, Николь Исакова, Екатерина Танненберг, Алина Абдиллаева и Диана Холодкова.

Тренеры и хореографы островных гимнасток – Ольга Лукина, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Светлана Майорова, Екатерина Королева, Инна Тишкина, Евгения Шипицына и Наталья Козлова.

Цель – высшая лига

В Барнауле завершился пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Участницам группы «Сибирь» до завершения предварительного этапа остался один тур, который пройдет во Владивостоке с 14 по 19 марта.

– В целом сыграли в этом туре неплохо. Все игры мы выиграли на классе. Перед командой стоит задача занять в лиге «Б» первое место и выйти в высшую лигу «А», – подвел итог тура главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин.

Растет великая лыжница

Традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества» прошли в Южно-Сахалинске. На старты вышли 324 юных лыжника, представляющих Анивский, Корсаковский, Томаринский, Холмский, Невельский районы, а также Южно-Сахалинск.

Спортсмены оспаривали награды в пяти возрастных группах.

В самой юной возрастной категории победительницей стала 9-летняя Валерия Липко.

– Своим забегом довольна, но прошел он не очень легко. Я очень быстро стартовала, добежала до подъема, но на нем потратила почти все силы, после чего до финиша было бежать уже тяжело, – поделилась подробностями Валерия. – На лыжах я стою уже три года. Раньше даже не обращала внимания на этот вид спорта, а потом подумала: «А вдруг у меня получится стать великой лыжницей?» и записалась в спортшколу. Здесь мне нравится борьба, постоянное испытание своих сил, подготовка и сами соревнования, когда финишируешь и понимаешь, что оказался быстрее других.

Еще одним лидером гонки, но среди девочек 2011 – 2012 годов рождения, стала южносахалинка Екатерина Худокормова.

Также победителями в своих возрастных группах стали Максим Сюрков, Ярослава Улитина, Милана Булгакова, Григорий Касьян, Дарья Будникова, Андрей Кирющенков, Андрей Косенко, Даниэль Тафа.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.