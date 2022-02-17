Наши среди лучших. Островные спортсмены на международных и всероссийских соревнованиях

На «Кубок Марибора»

Сахалинский горнолыжник Дмитрий Пышкин завоевал серебряную награду соревнований международной федерации лыжного спорта FIS – «Кубок Марибора».

Состязания проходят в Словении и собрали более 100 спортсменов из 17 стран. Россию представляют трое горнолыжников – Дмитрий Пышкин, Степан Журавченко и Семен Челмакин.

По итогам двух заездов в дисциплине «слалом-гигант» Дмитрий занял второе место, уступив победителю из Словении всего 0,7 секунды – результат сахалинца 1:50,09 минуты, сообщили в сахалинском министерстве спорта.

Десять медалей на шестерых

В Красноярске на трассах фанпарка «Бобровый лог» завершились этапы Кубка России по горнолыжному спорту в слаломе и слаломе-гиганте. В заключительный соревновательный день состоялась гонка XII этапа в слаломе-гиганте у мужчин и женщин.

У женщин победила подмосковная горнолыжница Елизавета Тимченко. Второй стала Алиса Литвин из команды Красноярского края. Третье место заняла представительница Сахалина Рината Абдулкаюмова.

В мужской гонке лучшим был сахалинец Кирилл Казаков. Серебряный призер – Олег Фураев из Москвы, бронзовый – Денис Воробьев из Санкт-Петербурга.

Всего по итогам этапа островные спортсмены завоевали десять медалей. В слаломе Артем Кашинцев дважды был первым, а Рене Сабирова – дважды третьей. Также третье место занял Роман Зверян.

В слаломе-гиганте у Ринаты Абдулкаюмовой «серебро» и «бронза», у Кирилла Казакова – «золото», у Владимира Котловского – «серебро», у Артема Кашинцева – «бронза».

На ездовых упряжках

Островные спортсмены участвовали в чемпионате России и этапе Кубка мира IFSS «Русский Север» по ездовому спорту. Соревнования прошли в г. Тотьма Вологодской области. Они состояли из двух этапов по 13,7 км.

Так, в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака» среди мужчин сахалинский спортсмен Андрей Гринштейн завоевал серебряную медаль со своей собакой Нитой.

Екатерина Авдонина и ее сибирский хаски Davidoff Shadow of Wolf в зачете «северные ездовые собаки» стали первыми, но в общем зачете заняли восьмое место – дисциплина «лыжи-спринт 1 собака» среди женщин.

Александр Яблочников и Пилот заняли четвертое место в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака». В первый день старта на отметке в 1,5 км у сахалинца сломалась лыжная палка, и остальную часть дистанции он шел без нее. В первый день стартов он стал шестым, во второй – занял второе место, а по итогам двух дней показал четвертый результат.

Все спортсмены выполнили нормативы кандидата в мастера спорта.

По итогам этапа Кубка мира IFSS «Русский Север» Екатерина Авдонина завоевала «бронзу» в зачете «северные ездовые собаки», но в общем зачете удалось стать лишь одиннадцатой. Александр Яблочников по итогам двух этапов стал четвертым.

Впереди – первенство России

Сахалинская сноубордистка София Надыршина приступила к тренировкам на склонах СТК «Горный воздух» после возвращения с XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

Островная спортсменка на главных мировых стартах заняла десятое место. Это стало лучшим результатом среди российских сноубордисток в параллельных дисциплинах на Олимпиаде-2022.

– Учитывая, что я не тренировалась 10 дней, сидела в четырех стенах в ожидании результатов теста на коронавирус и прибыла на соревнования менее, чем за день до стартов, в принципе довольна своим выступлением. Конечно, хотелось чего-то большего, но в целом все прошло хорошо, – рассказала София. – Было и отчаяние. Я готовилась к этим стартам, была уверена в своих силах. Но когда сидишь и смотришь в соцсетях, как другие спортсмены тренируются на стартовом склоне в Олимпийской деревне, и не знаешь, что ждет тебя дальше, то, конечно, расстраиваешься. К счастью, президент федерации сноуборда России и старший тренер сборной сразу мне сказали, что заменять меня не будут и постараются дотянуть до последнего, в итоге я смогла выступить на Олимпиаде.

Отдельно спортсменка поблагодарила жителей Сахалинской области, поддерживавших ее. По словам Софии, то, как дружно ей писали в социальных сетях, болели за нее, придавало дополнительных сил.

Ее тренер Ольга Желтова поделилась подробностями:

– Соня очень часто находится на выездах, поэтому очень помогают онлайн-трансляции с соревнований. Мы каждый раз списываемся, созваниваемся, разбираем ошибки с выступлений, объясняем, что делать. Так же было перед Олимпиадой и после – сначала говорила, как держать себя в форме, если нельзя никуда выходить из комнаты, а по завершении заездов проводили анализ спусков. Сразу могу сказать – огромную роль сыграли поздний приезд и отсутствие времени на акклиматизацию. В идеале на это требуется несколько дней.

С 20 по 24 февраля София выступит на первенстве России в Ижевске. Далее она отправится на этапы Кубка мира и первенство мира. Если брать отдаленные планы, то сноубордистка не исключает возможности вновь выступить на Олимпиаде через четыре года.

Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере в параллельном гигант­ском сла­ломе Екатерина Илюхина в интервью газете «Спорт-Экспресс» проанализировала выступление российских сноубордистов на ОИ-2022 в Пекине.

– От Софьи многого ждали, но пару раз зацепилась, совершила несколько помарок. На такой трассе небольшие помарки уже дают негативный результат. Решают сотые доли секунды, и если соперник сделал все чисто, то ты в пролете. Нужно быть максимально сконцентрированным.

Я не скажу, что у Надыршиной проблемы с психологией. Она молодая, дерзкая. Была настроена на успех, но немного не повезло. Прилетела непосредственно перед стартом, не хватило тренировок в Пекине на олимпийской трассе. Не раскатилась до конца, не прочувствовала трассу,.. – сказала Екатерина Илюхина.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.