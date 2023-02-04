Наши земляки погибли в зоне специальной военной операции

Оттуда пришла скорбная весть — в бою пали семеро наших земляков.

Это старший прапорщик Антон Бледнов и рядовой Алексей Калимбетов из Южно-Сахалинска, сержант Рустам Аптикеев из Анивского района, гвардии младший сержант Владимир Афоничкин из Долинского района, рядовой Анатолий Данилов из Холмского района, рядовой Павел Козлов из Бийска Алтайского края и ефрейтор Георгий Валиев из Владикавказа, проходившие службу в Анивском районе.

— Мы бережно сохраним память о храбрых воинах, истинных патриотах, до конца исполнивших долг перед Родиной, — сказал губернатор области Валерий Лимаренко. — Семьям будет оказана вся необходимая помощь.