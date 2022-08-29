Наследники Айболита

В последний день августа свой профессиональный праздник отметят представители одной из самых нужных в мире профессий — работники ветеринарной службы.

Животные тоже болеют, причем не только простудой. Им так же, как людям, требуется квалифицированное лечение. И здесь без ветеринарных врачей не обойтись. Сахалинцы, кто держит собак или кошек, рассчитывают на ближайшую ветеринарную клинику. Потому что знают: четвероногого там без помощи не оставят.

Специализированные клиники — всего лишь часть той объемной работы, которую выполняют сегодня работники ветеринарной службы. Основное поле их деятельности — животноводство. При этом ветеринары не только лечат захворавших животных. Они еще и защищают промышленное поголовье от опасных заболеваний: проводят профилактические осмотры, противоэпизоотические мероприятия. На Сахалине за это отвечает агентство ветеринарии и племенного животноводства и 9 подведомственных ему ветеринарных учреждений — станций по борьбе с болезнями животных.

Работы специалистам хватает. Достаточно сказать, что в животноводческих хозяйствах области насчитывается почти 30 тыс. голов крупного рогатого скота, более 45 тыс. свиней и свыше миллиона голов птицы. И за каждой буренкой, хрюшкой и несушкой нужен постоянный ветеринарный уход. Иначе не будет в наших хозяйствах ни хороших надоев, ни рекордных привесов, ни высокой яйценоскости.

И еще одна, весьма важная обязанность ветеринарных врачей — контроль производства и реализации продукции животноводства. Ни один пищевой продукт не попадет на прилавки магазинов, минуя областную ветеринарную службу. Высокое качество сахалинской мясной и молочной продукции, куриного яйца — в том числе и заслуга островных ветеринаров.

Владимир БОЛОТОВ.