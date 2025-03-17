Настал час расплаты. Письма с передовой

Здравствуйте, товарищ редактор! Шлю Вам свой гвардейский пламенный привет с фронта. Я — бывший житель Сахалина и поэтому меня интересует жизнь нашей области. Как сахалинцы помогают фронту в деле окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков. Фамилия моя Пономаренко Дмитрий Игнатьевич. Проживал я в посёлке судоверфи Широкопадинского района. В 1942 году ушёл в Красную Армию, участвовал в боях за освобождение г. Калинина, был ранен, лежал в госпитале, а с декабря 1942 года снова на фронте в гвардейской части. Участвовал в «пятом» ударе нашей Красной Армии, а также в прорыве сильно укреплённой линии обороны немцев, прикрывающей бобруйское направление. В течение лета 1944 года мы освободили Белоруссию и часть союзной нам Польши, а в октябре я уже был в боях на территории Восточной Пруссии.

Наконец, сбылась моя мечта — бить немца на его же земле. Настал час расплаты! Мы ведём решительное наступление на жизненные центры Германии. Служу я в гвардейской части, которая награждена тремя правительственными наградами. Я также дважды получил высокие солдатские награды, а за отличное применение и знание оружия награждён значком «Отличный пулемётчик».

В последних боях я убил более 30 немецких солдат и офицеров и захватил ручной пулемёт.

Мне очень хочется наладить с вами регулярную переписку. Пока всё, остаюсь жив и здоров. Передайте от меня и всех моих товарищей-гвардейцев пламенный фронтовой привет учащимся и учителям Най-Найской средней школы Широкопадинского района, а также студентам и преподавателям Александровского педучилища, где я учился, и сообщите им мой адрес, пусть больше пишут.

С приветом гвардии сержант Пономаренко. Мой адрес: Полевая почта 18959 С. Пономаренко Дмитрий Игнатьевич.

В этот день 80 лет назад

18 марта войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окружённого гарнизона немцев, овладели городом и портом на Балтийском море Кольберг.

Юго-западнее Кёнигсберга наши войска, продолжая бои по уничтожению восточно-прусской группировки немцев, заняли 40 населённых пунктов.

В Чехословакии наши войска заняли 5 населённых пунктов.

Наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу Моравска Острава в Чехословакии.

За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких танков, сбито 26 самолётов противника.

Тыл – фронту

Отлично работают геологоразведочные отряды Сахалинской углеразведки – планы по бурению и горным работам всегда перевыполняются. Лучшие специалисты тт. В. Б. Мишинский, В. И. Суворов и В. М. Андрющенко награждены наркомовским нагрудным знаком «Отличник угольной промышленности». Бригадам забойщиков тт. Ахметгалеева и Турищева присуждена наркомовская премия в 3000 рублей.

Комсомольцы села Слава тт. Гордиенко, Гранкин, Прокофьева, Радина собрали по 10 кг верхушек картофеля каждый для весеннего сева, тов. Забродина заготовила и сдала в колхоз 20 кг.

На рыбозаводе «Най-Най» рабочие и работницы под руководством неводчика тов. Булавина мобилизовали для пошивки вентерей все внутренние ресурсы. Из старой дели изготовлен невод. Починены и восстановлены из 25 – 50-процентной дели 150 сетей, пошито более 70 новых сетей.

Земляные горшки для выращивания рассады

Колхозники артели «ХХ лет ВЛКСМ», готовясь к весеннему севу, начали выращивать рассаду в земляных горшках. А для производства земляных горшков сделали специальный станок. Звенья тт. Трощило, Юферевой, Радимовой за день сделали более тысячи горшков – это две с лишним нормы.