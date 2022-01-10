«Наступивший год обязательно будет лучше ушедшего!» И пусть в домах сахалинцев и курильчан будет тепло, светло и уютно

Есть что вспомнить

– Наталия Юрьевна, с каким настроением встретили Новый 2022 год? Все ли сделано, что было запланировано? Есть ли заделы на ближайшую перспективу?

– Я всегда встречаю Новый год с хорошим настроением. Ведь это с детства идет у каждого человека: ожидание чуда и надежда, что наступивший год будет обязательно лучше ушедшего. О результатах. В 2021 году было несколько запоминающихся мероприятий. Одно из них – проект по раздельному сбору мусора, запущенный в Южно-Сахалинске с 1 июля. Для нас было приятной неожиданностью, что жители так активно откликнулись на эту инициативу. Думали, все будет сложнее…

Люди поддерживают нововведение и вносят свои предложения. На южных Курилах жители самостоятельно, не дожидаясь команд сверху, установили контейнеры и приступили к раздельному сбору. В предстоящем 2022 году на этом направлении предстоит много работы: во всех муниципалитетах, кроме северных и двух Курильских районов, мы должны ввести раздельный сбор мусора.

Другое запоминающееся мероприятие: впервые дополнительно к нашей традиционной программе капитального ремонта дворовых территорий, по которой мы ежегодно обновляем 120 – 200 дворов, запустили программу по текущему ремонту. Дворы, которые были приведены в порядок несколько лет назад, требуют дополнительных работ.

Часть ям на таких территориях появилась в связи с прокладкой сетей, когда подрядчики не в полном виде восстанавливали благоустройство. Так что мы нацелены не только на строительство крупных объектов – водозаборов, котельных, очистных сооружений, но и на текущую работу.

Нужно учесть, что капитальный ремонт дворов в Сахалинской области обходится дорого, потому что в регионе действуют самые высокие стандарты, выше даже, чем в Москве. Мы не только меняем сети, устанавливаем бордюры, асфальтируем, размещаем скамейки, урны, налаживаем освещение, но и оборудуем детские спортивные площадки, занимаемся озеленением… Всему этому нужно продлевать жизнь, правильно эксплуатировать.

Второй год разрабатываем стандарты по организации такой работы. Многое ведь не требует вливания десятков миллионов рублей, важно эффективно управлять, просчитать все, создать условия для работы дворников…

Хотя и масштабные объекты в планах есть. Действуют различные программы: федеральная «Чистая вода», недавно подписанная климатическая программа по переводу котельных на газ, программа по очистным сооружениям, по которой в ближайшие несколько лет нужно решить проблему со стоками в Анивский залив…

Приятное и важное событие года – в Александров­ске-Сахалинском завершено строительство станции очистки воды. До последнего времени существовала хроническая проблема, поступало много жалоб от жителей по качеству воды с высоким содержанием железа. В этом же году начали реконструкцию водозаборов в Чехове Холмского и Горнозаводске Невельского районов. В 2022 году должны сдать эти объекты – это «задание на завтра».

Перевели на сжиженный газ две крупные котельные – в Невельске и Макарове. Такого опыта на Сахалине до сих пор не было, пришлось выступить в качестве первопроходцев, отсюда немало сложностей. Начато проектирование еще шести газовых котельных. В 2022 предстоит построить пять маленьких и одну крупную – в Томари. В ближайшие годы сетевой газ в эти места не поступит, поэтому пока котельные поработают на сжиженном, а потом перейдут на сетевой.

Оценки на сегодня и задания на завтра

– На официальном сайте министерства можно видеть генеральные направления работы: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Формирование комфортной городской среды», «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Какие бы вы поставили министерству оценки (по пятибалльной системе) по итогам года по каждому пункту?

– ЖКХ я бы поставила твердую «четверку». На встречах с населением жалоб поступает мало, это радует. Обратная связь у нас налажена – действует своя горячая линия, регулярно проходят встречи с населением. За два последних месяца поступали жалобы из двух муниципальных районов, где вышли из строя приборы учета, а людям начислили оплату по нормативу в два раза больше, чем они обычно платили. Сейчас жалобы на холод, на отсутствие холодной, горячей воды массово не поступают.

По комфортной городской среде поставлю «пятерку». У нас и общественных пространств много благоустроено, и дворов – 120, плюс текущий ремонт. Дважды мы принимали участие в голосовании по общественным пространствам. Жители активно участвуют в этой работе, а вовлеченность населения – один из важных критериев оценки.

За капремонт домов ставлю «четыре». Есть жалобы на подрядчиков. Но главное – люди просят переносить капремонты на более ранние сроки.

По ТКО, судя по тому, что самый высокий процент удовлетворенности населения, 75 процентов, можно ставить «пятерку». Но с оговоркой – есть над чем еще поработать. В 2020 году немало средств вложили в обустройство площадок, только по Южно-Сахалинску их было обустроено около 500. Впрочем, в областном центре остается еще вопрос с СНТ в черте города. Словом, много еще работы.

– Вы то и дело выезжаете на объекты в разных районах области, хотя есть целая армия подчиненных, плюс коммунальные ведомства на местах…

– Считаю, всегда важно своими глазами посмотреть, как идет работа. У меня есть определенный опыт работы в коммунальной сфере, вижу иногда то, что не замечают подчиненные. Например, на любом объекте должна быть убрана территория. Ведь это культура производства. При встречах с подрядчиками оперативно решаются многие вопросы. Да и психологический фактор важен: подчиненные должны знать, что руководитель контролирует работу.

Запомнились две поездки. Одна в Холмск – когда наши мастера восстановили и запустили в работу старый паровой котел 1964 года производства с закрепленной на нем исторической табличкой. Котельная поработает на угле до той поры, когда запроектируем и построим газовую. Вторая поездка – неплановая, по случаю недавней чрезвычайной ситуации в Макарове. Возникли проблемы с водохранилищем на реке Худозава, построенном еще японцами.

Тогда столкнулись с тем, что при отсутствии электроэнергии не действует сотовая связь, нет доступа к соцсетям. Встал вопрос: как информировать людей, например, о подвозе воды? Я предложила использовать громкоговорители, а управляющим компаниям дала распоряжение вывешивать на подъездах объявления, графики подвоза воды. Как показывает моя личная практика, в условиях ЧС стандарты и привычные наработки не действуют, каждая ситуация уникальна, нужно реагировать оперативно и нестандартно.

– Новость от Константина Цицина, гендиректора федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Он оценил реализацию в области программы расселения ветхого и аварийного жилья на 2021 – 2025 годы как «достаточно успешную». Но ведь расселение сопряжено с созданием новой или глубоко модернизированной коммунальной инфраструктуры: систем канализации, водоснабжения, теплоснабжения… Справляемся?

– Наша часть – модернизация системы ЖКХ. Мы получили от этого фонда безвозмездную помощь на строительство трех газовых котельных в Тымовском районе – в селах Кировское, Зональное и Ясное. В 2022 году должны закончить стройку.

Кроме того, выделены средства на строительство очистных сооружений ОСК-7 в Южно-Сахалинске. Недавно на заседании правления фонд одобрил льготный возвратный займ под 3,5 процента годовых – через концессионеров – на строительство водозабора и на котельную в Макарове. Договорились, что до февраля в фонде посмотрят и другие проекты. Причем речь идет о реальных делах: очистные ОСК-7 уже начали строить, остальные объекты стартуют в 2022 году.

– Такие масштабные программы невозможно воплотить в жизнь без четкой организации всех звеньев, от конкретной коммунальной службы в отдаленном селе или городке до областного уровня. Можно ли сказать, что по линии ЖКХ в области эти звенья работают как единый часовой механизм, или настройка этого механизма ведется постоянно в рабочем порядке?

– Настройка требуется постоянно. Чтобы выстроить систему, нужно время. И многое зависит от субъективных факторов – от служб на местах. А у них многое зависит от кадров.

Кадровая проблема ждет решения

– Кадры по-прежнему решают все. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, то и дело появляются новые материалы и оборудование, инструментарий… Отлажена ли в сфере ЖКХ система повышения квалификации работников? Удается ли привлекать в эту сферу молодежь?

– С кадрами в сфере ЖКХ дела обстоят плохо. Уровень средней зарплаты в области высокий, в коммунальной же сфере он на порядок ниже. Если прежде на угольных котельных достаточно было специалиста-кочегара, умеющего держать в руках лопату.

Требовалось, чтобы он не проспал, вовремя кинул порцию угля в топку. Сейчас требуются спецобучение операторов, получение ими допусков, компетенций. Такие специалисты ждут зарплаты другого уровня. Действует отраслевое тарифное соглашение, есть тариф, который регулируется государством в лице РЭК. Нужно так выстраивать тарифную политику, чтобы кадровая проблема в ЖКХ была решена. Не все хотят работать в ЖКХ. И с инженерно-техническими специалистами проблемы есть.

На Сахалине нет специализированных учебных заведений – теплотехников, специалистов по водоснабжению и канализации не готовим. В здравоохранении, например, есть кадровые программы с обеспечением привлекаемых специалистов жильем, а в ЖКХ этого нет. Работать в районах некому. Это при том, что современное оборудование дорогое, его легко можно вывести из строя. На очистных должны работать квалифицированные специалисты.

Молодежь неохотно идет в эту сферу, ей нужно сразу хорошую зарплату, квартиру. При возможности выбора она предпочитает работать на вахтовых проектах. Проблема ждет решения. Конкурсы профмастерства ее не решают. Никто из победителей не пошел в сферу ЖКХ. Ближайшие учебные заведения, готовящие специалистов по энергетике, – в Новосибирске, Москве и Иванове. Должна быть разработана соответствующая программа с участием области.

Средний возраст работающих в сфере ЖКХ приличный, а замены нет. В директора пойти желающих много, а в начальники котельного цеха – увы, нет. Думаю, такие крупные компании, действующие в сфере ЖКХ, как Росводоканал, Русгидро, всего десятка полтора названий, должны понять, что отрасли нужны кадры, а для этого необходимо вкладывать средства в образование, иначе проблема будет только обостряться. Сегодня им проще перекупить специалистов, чем выстраивать стратегию, вкладывать деньги, иметь кадровый резерв.

Атомщики более последовательны – делают госзаказ, ведут чуть не с первого курса свои кадры, организуют для них производственную практику, обеспечивают молодых специалистов жильем.

В советское время действовала такая система – строители за выполнение технических условий всегда брали определенный процент построенных квартир и так создавали свой ведомственный жилфонд. Это позволяло приглашать специалистов. Сейчас этот механизм, к сожалению, утрачен.

«Еланька» минус, «Южный» – плюс

– Поделитесь планами на ближайшую перспективу. Судя по последним событиям, в область должны прий­ти большие инвестиции…

– В июне 2021-го подписано соглашение, в декабре – концессионное соглашение между Южно-Сахалинском, Сахалинской областью и компанией Росводоканал. Создано совместное предприятие, зашли к нам на концессию. Это целая программа, рассчитанная на 49 лет. Она предусматривает строительство объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкцию существующих. Предстоит освоить более 22 млрд рублей инвестиций. В 2022 году по этой программе начинается строительство водозабора «Южный», который должны построить к 2024-му.

Водозабор будет обеспечивать водой южную часть Южно-Сахалинска, включая три новых микрорайона, а также планировочные районы Лиственничное и Хомутово. Он же возьмет на себя часть нагрузки, которую сейчас несет водозабор «Рогатка», его запланировано реконструировать. Маленькие водозаборы, такие как «Еланька», должны быть закрыты. Кроме того, впереди прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, подключение площадки «Уюн», запуск насосных станций, замена сетей. Существующие сети должны быть заменены, модернизированы, чтобы сократить потери воды до минимума.

Губернатор области поставил задачу – инженерная инфраструктура должна быть модернизирована с привлечением инвестиций, заемных средств. На 2022 год стоит задача найти инвесторов на 27 котельных, работающих на сжиженном природном газе. Крупные концессионеры сами привлекают кадры – у них больше возможностей.

Хорошо, чтобы на этой волне появилась отдельная программа по подготовке специалистов для ЖКХ.

– Что пожелаете в наступившем году работникам коммунальной сферы области и, конечно, нам, потребителям коммунальных услуг?

– Желаю всем здоровья, независимо от сферы деятельности, и чтобы в домах сахалинцев и курильчан было всегда тепло, светло и уютно!

Ярослав САФОНОВ.