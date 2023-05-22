Наступление на пустыри. Жители томаринских сел обещают снова удивить своей активностью на голосовании, а потом похвастаться новыми скверами и площадями

Когда-то в селе Черемшанка Томаринского района располагался звероводческий совхоз, вокруг него в основном строились объекты социально-культурной сферы. Потом настали тяжелые времена, совхоза не стало. Но местные жители не хотят оставаться на периферии цивилизации. Они как могут организуют свой досуг.

В прошлом году на сельском сходе высказались за обустройство места для культурного отдыха по улице Мира. Чтобы там вместо пустыря появилось современное общественное пространство, где можно посидеть на скамеечке, просто погулять, посмотреть концерт или театрализованное представление.

Просьбу сельчан районные власти внесли в план своих мероприятий. Появились эскизы нового общественного пространства.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предложение жителей Черемшанки внесено в список для голосования. Если оно победит, то уже в следующем году в Черемшанке появится долгожданный культурный объект.

– Обновленная территория приятно удивит и сельчан, и приезжих, – говорит куратор проекта от томаринской администрации Юлия Пищулина. – Это будет по-настоящему комфортное пространство (размеры очень приблизительно 6 на 9 метров) с современными декоративными ограждениями, радующими глаз газонами с зелеными насаждениями. Все это даст толчок для развития социальной и культурной жизни в Черемшанке. Если замысел получит большинство голосов, то перед составлением проекта мы еще раз обсудим с сельчанами все детали – какой ширины будут дорожки, в каких местах установить лавочки, какие деревья и кустарники лучше высадить…

На этом жители Черемшанки останавливаться не собираются – они высказали желание установить на новом общественном пространстве современную сценическую конструкцию, где можно было бы устраивать концерты, проводить праздники, чествовать уважаемых земляков и пр.

Вопрос можно решить, подключившись к проекту инициативного бюджетирования, пояснила Юлия Пищулина. Механизм этот действует не первый год и показал свою эффективность, ведь деньги из бюджета выделяются целенаправленно, именно на те объекты, которые востребованы населением.

Кстати, расширять площадь общественного пространства и увеличивать его функционал можно и в последующем – надо только снова подготовить предложения на голосование. Здесь можно воспользоваться еще одним механизмом под названием всероссийский конкурс «Исторические поселения и малые города». Финансирование из этого источника позволяет ускорить реализацию самых смелых задумок – надо только как следует обосновать идею и правильно облечь ее в документы.

Тут опять-таки важна общественная активность. Судя по опыту прошлого года, этого жителям Томаринского района не занимать. Статистика регионального министерства ЖКХ подтверждает, что тогда они наряду с поронайцами были самыми активными в голосовании.

Одно из победивших предложений 2022 года – благоустройство привокзальной площади в селе Ильинское, реализация его начнется в нынешнем году. За нее томаринским общественникам скажут спасибо не только местные жители, но и пассажиры междугородных автобусных маршрутов, которые проезжают через Ильинское и делают там остановку.

К ним присоединятся и пассажиры поездов. На территории возле вокзала и расположенных рядом павильонов появится удобная зона отдыха общей площадью 2 263 кв. м со скамейками, зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами. И, что немаловажно для всех путешествующих, там оборудуют модульные туалеты. Не забыты и проезжающие автомобилисты – для личного автотранспорта отведено место под парковку.

А большегрузные автомобили будут останавливаться вне привокзальной площади. Сельчане при обсуждении проекта настойчиво просили установить знак, который запретит въезд на территорию возле железнодорожной станции огромных машин с углем и пр. Вопрос прорабатывают с ГИБДД.

– Начать работы по обустройству зоны отдыха возле станции должны в ближайшее время, – рассказала куратор проекта Людмила Трифонова, сотрудник ильинской администрации. – Содержать ее, следить за чистотой и состоянием будет муниципальное предприятие.

Голосование по проекту «Жилье и городская среда» началось 15 апреля и продлится по 31 мая. Отдать свой голос понравившейся идее можно и с помощью волонтеров – они ознакомят любого желающего с планами благоустройства, занесут голос в базу данных, если человек не имеет возможности проголосовать в интернете. Вопросы по проекту, в том числе и по работе платформы для голосования, можно задать еще и в колл-центре министерства ЖКХ островного региона.

Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8 утра до 8 часов вечера по номеру 8 (800) 302-0065 или *0065 с мобильного телефона.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото с сайта 65.gorodsreda.ru.

Возьмите на заметку

Как отдать свой голос при голосовании за благоустройство: