Настя и Лешка-космонавт. Знай наших!

Восьмиклассница средней школы № 1 г. Долинска Анастасия Салата и ее учитель русского языка Ольга Тимошенко на днях вернулись из Москвы с наградой за победу во всероссийском конкурсе сочинений.

Творческая работа Насти «Лешка-космонавт», посвященная 60-летию первого полета человека в космос, вошла в сотню лучших сочинений школьников России. Всего же на федеральный этап традиционного конкурса, учрежденного министерством просвещения РФ, было представлено 355 работ из 84 субъектов федерации. Так что жюри было из чего выбирать лучшие тексты. Кто-то из ребят раскрывал тему, посвященную 800-летию Александра Невского, кто-то представил работы к юбилеям отечественных писателей.

А Настя Салата написала космический рассказ о маленьком Лешке, который любил читать про динозавров до тех пор, пока к нему в руки не попала увлекательная книга о звездах, планетах и метеоритах. Однажды вечером мальчик настолько погрузился в непостижимый и загадочный мир космоса, что оказался в нем во сне, ярком и весьма реалистичном. Там он встретился с Юрием Гагариным, спасшим его от катастрофы. Первый космонавт планеты показал ему, как прекрасна планета Земля. Увиденное восхитило Лешку.

– Настя написала творческую работу в жанре рассказа, – сообщила ее учительница. – И в этом были свои нюансы, которых ребенок мог и не знать. Хороший рассказ не получится без занимательного сюжета, некой интриги, эффекта не­ожиданности… Настя прислушалась к подсказкам и попала в точку. Ее рассказ имел успех на всех этапах конкурса – от школьного до федерального. Он будет опубликован в сборнике всероссийских конкурсных сочинений и представлен на официальном сайте конкурса.

Педагог с более чем 30-летним стажем, отличник просвещения Ольга Тимошенко постоянно участвует вместе с учениками в подобных соревнованиях.

– Если не заниматься творчеством, то рутина съест всю душу, – говорит она. – Интересно жить, когда работаешь с одаренными детьми, занимаешься научными исследованиями, развиваешься вместе с ребятами. Настя – дочка моего бывшего ученика. Она талантливая девочка, мыслящая, хорошо владеющая письменной и устной речью. Учится в основном на пятерки. Порадовала ее победа на региональном этапе конкурса сочинений, но, когда стало известно, что Настя победила и на всероссийском уровне, это был взрыв эмоций!

В Москву учитель и ученица прилетели с опозданием из-за метели на Сахалине и огорчились, что не успели на экскурсию по ночной Москве. Но на следующий день они побывали в историческом парке «Россия – моя история» на территории ВДНХ. Там же состоялась торжественная церемония награждения 100 школьников академией министерства просвещения.

На следующий день надо было вылетать на остров, свободного времени почти не было. А Настя, впервые прилетевшая в Москву, мечтала увидеть Красную площадь и услышать бой курантов на Спасской башне! И такую возможность ей подарила Ольга Васильевна. Одевшись теплее, они уже в сумерках приехали к Кремлю, и восторгу Насти не было предела. Педагог фотографировала предновогоднюю, похожую на сказку Красную площадь с ледовым катком и ярмаркой, счастливую Настю с сияющими глазами у храма Василия Блаженного и у кремлевских стен.

Вот на такой высокой ноте завершился 2021 год для ученицы и учителя с далекого Сахалина. Между прочим, Ольга Васильевна Тимошенко в этом году тоже стала победителем конкурса по по­ощрению педагогических работников за профессионализм. Ее труд отмечен премией в 200 тыс. рублей.

Людмила Артемова.