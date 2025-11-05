Наталья Кирюхина вышла в космос: имя сахалинской художницы присвоено одной из звёзд в созвездии Рыбы

Этот факт подтверждён соответствующей записью в международном каталоге небесных тел.

На открытии юбилейной тематической выставки «Корабли моей мечты» директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова вручила виновнице торжества такой сертификат.

– Многие считают, что Наталья Кирюхина – звезда художественного искусства на Сахалине, – пояснила Евгения.– Этим и объясняется наш выбор креативного подарка. Вручаем его от имени сотрудников всех музеев области.

К сертификату прилагалась плакетка с изображением фрагмента звёздной карты, где между Водолеем и Овном находится большое зодиакальное созвездие Рыбы. Где-то там звездочка 15-й величины обрела имя Натальи Кирюхиной.

Она — член Союза художников РФ, участница более ста областных, краевых, зональных, всероссийских, международных выставок и конкурсов. В Японии у неё (единственной из островных художников) было пять персональных экспозиций.

Наталья помогает музеям региона в реализации проектов, работает с молодёжью. Создала музей медведя, который уже 15 лет пополняется новыми экспонатами, радуя детей и взрослых. В прошлом году Кирюхина стала лауреатом премии губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства, а в нынешнем получила благодарственное письмо Президента России.

На романтический вернисаж «Корабли моей мечты» в арт-пространстве «РОСТ» пришло немало молодёжи, коллег, друзей, знакомых. Их встретили десятки графических и живописных работ, на которых с любовью запечатлены островные пейзажи с кораблями, рыбацкие посёлки, старые порты, бухты, маяки…

Коллеги у микрофона отмечали многогранность таланта Натальи Кирюхиной, щепетильное отношение к работе, мастерское владение различными техниками, глубокое изучение тем в графике, живописи, инсталляции. Заслуженный художник РФ скульптор Владимир Чеботарёв считает, что Наталья — пример для всех художников по работоспособности и верности делу, которому посвятила всю жизнь.

Искусствовед и первый директор областного художественного музея Раиса Горохова гордится своей ученицей. Она за два года (вместо четырёх!) окончила детскую художественную школу. Высшее образование получила на художественно-графическом факультете Хабаровского педагогического института. Там выпускница освоила все основы изобразительной грамоты, все виды графики, что позволяет ей каждый раз в творчестве открываться новыми гранями.

– Я родилась на Сахалине и меня это вдохновляет, — сообщила о себе юбиляр. – В других городах и за границей я не пишу, лишь набираюсь впечатлений, а работаю на острове. Меня тянет на Камчатку, Курилы, в Ярославль. Отправляюсь туда на 3 – 4 месяца, езжу на пленэры, организовываю выставки, рассказываю о Сахалине на Большой земле. Похоже, я первый художник, чьи работы демонстрировались так далеко от наших островов.

В арт-пространстве «РОСТ» юбиляр, отмечающая в это году ещё и 50-летие творческой деятельности, создала инсталляцию в виде большого парусника. Каждый гость, загадав заветное желание, мог сложить из бумаги кораблик и оставить его на борту парусника. Юбиляр обещала: плавание «малой флотилии» состоится, и все мечты непременно сбудутся. На своём кораблике Наталья написала: «Мира и любви». И добавила:

– Мне всегда хочется, чтобы всем было хорошо и радостно. Надеюсь, мои работы приносят радость и удовольствие.

Затем юбиляр провела праздничную лотерею, подарив свои картины всем её участникам.

Людмила Степанец.

P. S.

Персональная выставка Натальи Кирюхиной организована литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.