Натовская техника отправится в сахалинский музей

Как сообщили в пресс-службе Сахалинского 68-го гвардейского армейского корпуса, образцы техники, которая была представлена на выставке 7 – 10 мая в Южно-Сахалинске на площади Ленина, после реставрации выставят на всеобщее обозрение на площадке мемориального комплекса «Победа».

На самом деле трофейной техники, добытой в боях мотострелками-гвардейцами группировки войск «Восток» из сахалинского Хомутово, гораздо больше. Но почти вся она сильно повреждена и нуждается в элементарном ремонте, чтобы облегчить транспортировку.

Как ранее сообщил «Советский Сахалин», на выставке, организованной по случаю празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, были представлены три образца техники НАТО.

Две из них захвачены в селе Янтарное, что под Курахово в ДНР: американский бронетранспортер «М113», подорвавшийся на мине, и французский Renault, сожженный точными ударами дронов. Третий экспонат – американский бронеавтомобиль «OSHKOSH» – пришлось эвакуировать с передовой. Два FPV-дрона нанесли удары по слабо защищенному отсеку его двигателя. Перед отправкой на Сахалин специалисты ремонтной роты постарались эту технику восстановить.

Эвакуация таких трофеев требует тщательной подготовки с проведением скрытой технической разведки и разминированием прилегающей территории. По словам бойцов, все происходило под пристальным наблюдением противника: как только начиналась буксировка, сразу открывала огонь вражеская артиллерия и налетали FPV-дроны.

По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, аналогичные выставки были организованы в шести городах дальневосточного округа: в Южно-Сахалинске, Белогорске Амурской области, Хабаровске, Улан-Уде, Уссурийске, Чите. В общей сложности для проведения демонстраций, эшелоном из зоны проведения СВО было вывезено 27 единиц трофейной техники стран блока НАТО, захваченной в качестве трофеев воинами-дальневосточниками.

Выставки не оставили неравнодушными многочисленных посетителей, ведь их экспонаты – реальные свидетельства боевых столкновений и мужества российских военнослужащих.

Один из посетителей, ветеран военной службы, полковник запаса, руководитель регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Андрей Фугенфиров, поделился своими впечатлениями с журналистом «Советского Сахалина»:

– Важное и полезное мероприятие. Люди должны иметь представление о происходящем в зоне СВО. Повстречал на выставке «старого знакомца» – это американский БТР «М113». С такими нас, курсантов военного училища, знакомили еще в 1970-х! Это подтверждение того, что в зоне СВО происходит утилизация натовского старья, отжившей свое техники. Другие образцы посвежее, но даже неспециалисту понятно, что они абсолютно не приспособлены к действиям в реальной боевой обстановке. Слишком габаритные, тяжелые, в общем, идеальные мишени для дронов и для обычной артиллерии. По всему видно, что сахалинские гвардейцы давно научились утилизировать такую технику и делают это отлично!

Владимир СЛАВИН.

ФОТО: пресс-служба Сахалинского 68-го гвардейского армейского корпуса.